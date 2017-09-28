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28.09.201711:27
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    Общество

    Доездилась. Мама скандальной певицы Лободы больше не депутат

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    Светлана Лобода с матерью Натальей
    Фото: Светлана Лобода

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Ирпенский городской совет Киевской области досрочно прекратил депутатские полномочия матери певицы Светланы Лободы Натальи (фракция "Новые лица").

    Об этом Українським Новостям сообщил сотрудник аппарата горсовета.

    Решение было принято в четверг на очередной сессии горсовета.

    Напомним, Наталья Лобода сама подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Ирпенского городского совета. Ранее Наталья вместе с дочерью приняла участие в российском шоу "Пусть говорят". Женщина испекла для программы торт и получила цветы от российского певца Николая Баскова. После выхода программы в эфир возмущенные жители Ирпеня попросили депутатов рассмотреть вопрос о лишении депутатства. 

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