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    Безсмертный о законном разрыве дипотношений Украины с РФ

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (102)

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    По словам Романа Безсмертного, согласно законодательству Украина давно должна была разорвать все дипломатические отношения с Российской Федерацией.
    Канал на Youtube ZIK

    Согласно закону Украина уже давно должна была разорвать дипломатические отношения с Россией, заявил бывший представитель Киева в политической подгруппе на переговорах по урегулированию в Донбассе, экс-посол Украины в Белоруссии Роман Безсмертный. 

    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Согласно закону мы уже давно должны разорвать дипломатические отношения с Россией. И это показывает то, как мы выполняем закон. Ведь законодательство говорит о том, что в случае возникновения конфликта с угрозой территориальной целостности происходит соответствующий разрыв отношений между странами и подаются ноты протеста. Это я фиксирую юридическую сторону", — сказал Безсмертный в эфире телеканала ZIK.

    Он также уверен, что доступ граждан в Украину из РФ надо ограничивать.

    "И если на востоке мы еще что-то там контролируем, то на юге граница вообще неконтролируемая, а это колоссальная зона для проникновения. Поэтому не удивляйтесь, что рвануло в Калиновке, и понятно, куда дальше поведут векторы. Очевидно, что тема специального восточного и северного режима пропуска границ должно быть задействована", — отметил политик.

    Кроме этого Безсмертный подчеркнул, что сегодня необходимо "минимизировать и экономическую зависимость Украины от РФ".

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    "Это парадоксальная ситуация — угроза войны из России растет, а мы товарооборот с этим государством увеличиваем. Поэтому очевидно, что это надо минимизировать, перейти на компоненты совсем другие. Также нужно ограничить дипломатическое присутствие, выводя постепенно оттуда ресурсы, которые носят с компонент безопасности. Также должно быть ограничения на территории, последующий контроль на промежуточных территориях, на границах, созданных с Крымом, и зоной отдельных районов Донецкой и Луганской областей, введение режима чрезвычайного положения в этих зонах", — добавил экс-посол.

    Он отметил, что комплекс таких шагов приведет к тому, что "мы минимизируем проникновения разного рода групп через неподконтрольные территории Украины на материковую часть Украины".

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