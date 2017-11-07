Украина и российская революция

Василий Стоякин, обозреватель

Знания о роли Ленина в создании современной Украины среднестатистического "патриота" сводятся примерно к такой цитате: "Единственным реальным смыслом существования Советского Союза является ликвидация Украины и ее тысячелетней истории – мы должны вычеркнуть эту страну из памяти людей и с лица Земли, используя самые варварские способы… Только после ликвидации Украины – единственного настоящего наследника славян – мы сможем обезопасить наше антигуманное, азиатское государство (В.И. Ленин, из обращения к Политбюро ЦК КПСС, 22.06.1929)".

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Можно, конечно, сказать, что В.И. Ленин умер в 1924 году, а название КПСС было принято на XIX съезде ВКП(б) в 1952 году. В ответ патриот объявит, что вы "вата", "коммуняка" и "москаль", и даже если эта цитата неправильная, она вполне отражает отношение Ленина к Украине. Потому что был Муравьев, были Круты, Голодомор, пакт Молотова-Риббентропа… В общем, вся деятельность Советской Власти была направлена исключительно на изничтожение украинцев.

В общем, дискутировать на все эти темы можно долго и бесплодно. Я остановлюсь только на нескольких важных моментах.

Украина и Февраль

Собственно говоря, тут надо понимать, что в принципе вся тема автономии, а потом и независимости Украины стала возможна только и исключительно благодаря революционным событиям в Петрограде. И никак иначе.

В Российской Империи вообще никакой "Украины" не было – было несколько губерний, охватывавших территорию Малороссии, Новороссии и Волыни и имеющих равный статус с губерниями, например, поволжскими или сибирскими. И ни о какой их автономии речь, естественно, не шла.

Автономию имела, например, Область Войска Донского, но основа этой автономии была не национальная, а сословная.

Украина же, как субъект политики, возникла в марте 1917 года: Центральная Рада была создана 4 (17) марта.

Для понимания: Февральская революция началась 23 февраля (4 марта) и закончилась 3 (16) марта созданием Временного правительства – на следующий день после отречения Николая II.

Только после прекращения существования Российской Империи и создания Российской Республики появился некий орган, призванный говорить от имени населенных украинцами/малороссами губерний. То, что этот орган был в принципе признан и с ним велись переговоры, объясняется исключительно кризисом легитимности всей постмайданной, извините, постреволюционной, власти. На самом деле, радикальных различий в мере легитимности Временного правительства и Центральной Рады не было. Это, кстати, сделало возможным пресловутое двоевластие ВП и советов и, в конце концов, привело ВП и ЦР к гибели.

Украина и Октябрь

Изначально ЦР отнюдь не выступала с сепаратистскими требованиями.

Во-первых, среди украинских активистов ставил целью независимость Украины только Николай Михновский. Личность настолько, эээ, своеобразная, что даже руководители ЦР старались держаться от нее подальше, а Грушевский, со временем, даже обозвал его "фашистом" (для чего, впрочем, некоторые основания все же были).

Программой ЦР было самоопределение Украины в составе федеративной России. Собственно, переговоры ЦР с ВП как раз и сводились к тому, что, собственно, считать Украиной (очевидно – территории, где большинство составляли малороссы) и каковы будут юридические пределы автономии. Самое примечательное в этих переговорах было то, что никакого смысла они не имели – все соглашения ВП должны были быть подтверждены новым правительством, созданным Учредительным собранием.

По сути, это, примерно, то же самое, как сейчас провести переговоры о статусе Крыма или Донбасса, а потом провести референдум. Референдум не признал, что Донбасс должен иметь особый статус, а Крым – часть России? Ну – извините. Не получилось.

На что рассчитывала ЦР мне, если честно, не очень понятно.

Так или иначе, но III Универсал, которым была создана Украинская Народная Республика (кстати, вспомните, как наследники УНР возмущаются созданию ДНР…), был принят 26 октября (8 ноября) – сразу после сообщений об октябрьском вооруженном перевороте (это, кстати, долгое время было официальным названием Октябрьской Революции). Решение довольно странное – казалось бы, во главе УНР стояли социалисты, которым победа большевиков в Петрограде ничем не мешала… Но нет, это были разные социалисты. IV Универсал, которым провозглашалась независимость Украины, и вовсе был принят только в январе 1918 года.

Вообще, события октября 1917 года очень уж напоминают мне события августа 1991. Помню, вечером 24 августа пошел я на почту и позвонил своему знакомому – народному депутату Тарасу Стецкиву (тогда депутаты были действительно "народные", я мог взять у депутата телефон в его номере в гостинице "Киев", позвонить по нему и поговорить именно с самим депутатом). На мой недоуменный вопрос, что именно произошло, он честно ответил: в Москве произошел переворот и "группа 239" проголосовала вместе с националистами для того, чтобы "убежать" от Ельцина с его люстрациями (тогда это слово было еще не модно) и радикальными рыночными реформами. В какой-то мере это удалось.

Вот и тогда социалистическая ЦР оказалась выразителем интересов отнюдь не трудовых масс, а помещиков и капиталистов, которые со временем без ЦР отлично обошлись, получив свое собственное (национальное при этом) правительство гетмана Павла Скоропадского.

Взгляды Ленина

Какова же была позиция Ленина?

Позиция Ленина была основана на марксисткой концепции примата классового самоопределения над национальным. Т.е., правом на самоопределение обладала, в первую очередь, не нация как таковая, а правящий класс в рамках этой нации. И, естественно, Ленин настаивал на самоопределении, в первую очередь, тех наций, в которых правящим классом, в результате социалистической революции, стал пролетариат.

Но "в первую очередь" не значит "исключительно". Исходя из той же марксистской концепции, весь мир все равно движется к коммунизму, поэтому самоопределение наций, находящихся под контролем буржуазии, тоже вполне себе возможно. И ленинский Совнарком с легкостью признавал независимость новых государств, которые возникли на руинах Российской империи. Причем с Польшей и Финляндией вообще вопросов не возникло, а с Украиной они возникли строго в силу наличия двоевластия – большевикам интереснее, конечно, было признать власть Советов, что они и сделали.

Именно поэтому Ленин не рассматривал конфликт России и УНР (а равно – России и Польши, например) как межгосударственный. Это была просто помощь государству рабочего класса и трудового крестьянства соседней страны в борьбе с попыткой помещиков и капиталистов узурпировать власть (забавно, что в качестве "узурпаторов" выступало социалистическое правительство, провозгласившее национализацию земли и 8-мичасовой рабочий день, но таковы уж были особенности тогдашнего политического спектра). Причем боевые действия вели не россияне, а городские рабочие Донбасса (именно из них состояли "войска" Муравьева).

В общем, когда нынешние наследники УНР говорят о "гибридной войне", они не так уж и неправы… Правда, УНР точно так же вела "гибридную войну" против Советской России, поддержав донское правительство Каледина. О чем, правда, "жертвы агрессии" стараются не вспоминать.

Самое интересное во всем этом то, что Ленин, по крайней мере – в теории, был более последовательным сторонником независимости Украины, чем создатели УНР. Он признавал право на самоопределение украинцев еще до того, как Грушевский начал объяснять украинцам, кто они такие и чего они хотят.

Ну а если говорить о независимости советской и социалистической Украины, то именно Ленин настоял на фиксации принципа самоопределения вплоть до отделения в Конституции СССР. Этот принцип оставался в ней до самого распада Союза и наглядно демонстрировал выбор коммунистов между правом на самоопределение и государственным суверенитетом.

Ленин и границы Украины

Популярное утверждение, что Ленин определил границы Украины, не совсем верно. Ленин, так же как и Центральная Рада, например, исходил из формирования границ по национальному признаку. Но тут был ряд проблем.

ЦР настаивала на том, чтобы включить в состав украинской автономии, полностью или частично, земли 12-ти губерний: Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Екатеринославской, Харьковской, Холмской и, частично, Таврической, Курской и Воронежской.

Временное правительство соглашалось только на пять первых, полагая население остальных губерний смешанным. Если говорить о губерниях Новороссии и Слобожанщины, то для них было характерно некоторое противопоставление крупных городов, с преимущественно русско-еврейским населением (то же, правда, можно сказать и о Киеве) и сельской местности, где население было, преимущественно, малороссийским, с многочисленными инонациональными анклавами (такая же ситуация во многом сохраняется и сейчас). Как их делить было совершенно непонятно, к тому же эти земли не относились к исторической Малороссии.

"Триумфальное шествие Советской Власти" выразилось на этих территориях в создании советских республик по территориальному, а не по национальному признаку. Наиболее крупной и известной из них была Донецко-Криворожская республика.

Центральное руководство в Москве последовательной линии в этом вопросе не имело. Достаточно сказать, что, признавая право на самоопределение Украины, во время переговоров в Бресте Совнарком отнесся к ее территории как к своей собственной (правда, тут советская делегация следовала позиции делегации УНР, которая очень хотела быть оккупированной).

В конечном итоге, Совнарком встал на сторону руководства УССР, которое настаивало на границах, предлагаемых УНР. Значительную роль сыграла позиция Сталина и гибель Артема (более подробно об этом можно прочитать в монографии Владимира Корнилова). Впрочем, главные соображения были сугубо идеологическими – территорию ДКР включили в состав Украины, чтобы разбавить сельское население промышленным пролетариатом.

В общем, Ленин идеологически обосновал создание украинского национального советского государства и добился его создания. В этом отношении Ленин – действительно "создатель" Украины.

Границы же этого образования нарисовал Сталин, со временем "прирезав" Западную Украину и Закарпатье, которые отличались от собственно Украины сильнее даже Донбасса. Существуют и предположения, что передача в состав Украины Крыма (которые ни этнически, ни исторически украинским не является), также готовился Сталиным.

Ну а границы, которые нарисовали руководители УНР, как известно, были проекцией вагона, в которой находилась Директория.