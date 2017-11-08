Захар Виноградов: Как и за что меня выдворили из Украины

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

…Поезд Москва-Одесса, проходящий через Киев, по-моему, единственный, в котором на украинской железной дороге еще сохранился вагон-ресторан. На остальных маршрутах эту комфортную опцию сократили. А здесь можно, удобно расположившись, выпить чаю, съесть зажаристую отбивную с картошкой, которые не разогревают в микроволновке, а готовят прямо на небольшой кухне.

После осеннего хлопотного дня, когда впереди целая ночь с бесконечными проверками документов и таможенными досмотрами, возможность отведать настоящей украинской кухни (здесь даже борщ варят) бывает очень кстати.

Несколько поездных "одесских" бригад меня узнают, в вагоне-ресторане знают, что буду заказывать. Потому что ездить приходится часто. Вернее приходилось. Теперь въезд на Украину мне закрыт по решению СБУ на 5 лет.

Без причин и объяснений.

Инициатива СБУ под литерой "Д"

На Украине, где я родился, где у меня есть родственники и могилы предков, где я несколько лет жил и работал, я бываю часто. И не только по личным делам, в основном по работе – в командировках от редакции. На этот раз все было как всегда. Сначала ужин в вагоне-ресторане, разговоры там же о последних украинских и российских событиях со случайными попутчиками, потом неглубокий сон в купе. Российская таможня, российские пограничники, потом, в шесть утра – украинская граница.

Поскольку я никогда и никаких украинских законов не нарушал, прохождение пограничного контроля для меня всегда был делом обыденным. Иногда спрашивали, куда и к кому еду, какова цель поездки, и, после обстоятельных объяснений с моей стороны, безропотно пропускали.

Предоставлено автором Запрет на въезд в Украину для Захара Виноградова

Но не на этот раз, в день столетия Великой октябрьской революции, то есть 7 ноября нынешнего года. украинский пограничник, запустив край паспорта в специальный переносной терминал, почему-то мне его не вернул, а, извинившись, исчез вместе с паспортом. Еще через несколько минут (5 или 10) молодой улыбчивый в защитной форме украинских погранвойск офицер предложил выйти с ним из вагона, чтобы ответить на несколько вопросов.

Собираюсь, одеваюсь, выхожу.

Идем от поезда, перешагивая через пути к одноэтажному домику пограничного отделения "Конотоп". Обычный холодный "присутственный коридор", главным украшением которого является узкая дверь туалета. Невольно думаю: тот, кто меня задерживал, был мужчина крупный, что называется "в теле", в этот туалет может войти только боком…

Слышу, как прощально перестукивая колесами, уходит мой одесский поезд. Тут же обнаруживаю, что в коридоре у туалета я не один, рядом насупился молодой пограничник. На мои вопросы, что со мной будет, почему меня задержали, когда и как отпустят, не отвечает. Грубо ответил лишь на вопрос о своих фамилии и звании.

"Они засекречены", — сказал мой охранник.

Впрочем, все остальные, охранявшие меня украинские пограничники, были вежливы и демонстративно приветливы. За те 12 часов, которые я провел в украинском Конотопе, их сменилось несколько. В основном — рядовые, молодые и в возрасте, разговорчивые и не очень, всех их объединяло одно — они старались избегать оценочных разговоров о нынешнем руководстве страны, но при этом демонстрировали образцы украинской пропаганды: про имперские амбиции России, про надвигающийся коллапс российского руководства, про незаконное участие России в избирательных компаниях в США и Европе…

Правда, когда мы начинаем в разговоре более конкретно копаться в аргументах относительно участия США в жизни той же Европы и, прежде всего, Украины, мои собеседники, насупившись, смолкают. Потому что участие США в жизни Украины – не пропагандистские домыслы, а вполне очевидный и, что называется, видный невооруженным глазом факт.

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Через четыре часа после того, как меня без всякого объяснения причин сняли с поезда, появляется дежурный по пограничному отделению лейтенант Дмитрий Алексеевич Лысенко, — молодой парень, с помятым после ночного дежурства лицом. Он избегает смотреть в глаза и скороговоркой поясняет, что с поезда меня сняли по инициативе Службы безопасности Украины, которая поставила мою фамилию под литерой "Д". Что теперь, в связи с этим, мне запрещен в течение пяти лет въезд на Украину. И что погранслужба не знает причин решения СБУ, а выполняет то, что ей предписано по закону – то есть снимает меня с поезда и выдворяет с Украины. Так называется эта процедура.

Что такое литера "Д" ("диверсант?", "дурость власти?" или "демагогия спецслужб?") лейтенант Лысенко объяснить мне не смог.

Инвентарь под номером 2

Дело в том, что, являясь российским журналистом, я никогда не нарушал законов Украины. Даже таких фейковых, как запрет на въезд на Донбасс в непризнанные Украиной ДНР и ЛНР и в Крым. В Крыму я, конечно, бывал, но до госпереворота. В Донецке тоже был, ездил туда в августе 2014 года, но пассажирским поездом, билет на который купил на вокзале в Киеве, тем же поездом через трое суток вернулся обратно в Киев. Такая была тогда у Украины война с частью своей территории – был фронт, который разделил Вооруженные силы Украины и ополченцев и при этом был пассажирский поезд, который ежедневно ходил через линию этого самого фронта из воюющего Киева в осажденный Донецк. Вот тогда мы и ездили на эту войну в пассажирском поезде. Так что и в этом случае никаких нарушений законов Украины с моей стороны не было. С тех пор, за три года с 2014-го, я несколько десятков раз беспрепятственно пересекал российско-украинскую границу.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Журналист РИА Новости Захар Виноградов

Об этом же, то есть о том, что не было с моей стороны нарушений законодательства Украины, мы говорили чуть позже с заместителем начальника погранотделения старшим лейтенантом Юрием Валерьевичем Муравой. Он пояснил, что его задача: провести опрос задержанного российского журналиста и составить об этом письменный отчет. Мурава задавал обычные вопросы (где, когда родился, кем и где работаю) и тут же поинтересовался, понимаю ли я, за что СБУ наградила меня литерой "Д"? Я не понимал. И при этом, когда старлей заносил в протокол мой ответ, я заметил, что он скрывает волнение – его руки едва заметно дрожали.

Итак, получается, что законов Украины я не нарушал, хотя украинскую власть, президента и правительство в своих публикациях критиковал неоднократно — за обнищание населения, за невыполнение минских соглашений, за коррупцию, за политику, которую проводит власть не в интересах народа, а в интересах большого капитала и прежде всего США. Но это – не является нарушением украинских законов. Хотя, наверняка, неприятно власти.

Кстати, для проведения опроса мы переместились из коридора в другое помещение, которое чем-то напоминает "Ленинскую комнату" традиционную для советских воинских частей. И потом, приглядевшись, я понял чем: портретом на стене, но не Владимира Ленина, а Тараса Шевченко.

Разглядывая портрет, с удивлением обнаружил, что он зарегистрирован в описи имущества под инвентарным номером 2. Такая вот ныне у украинской власти патриотическая идеология. Первого номера обнаружить не удалось.

Предоставлено автором Запрет на въезд в Украину для Захара Виноградова

Предоставлено автором Запрет на въезд в Украину для Захара Виноградова

Исчезнувшая история

На протяжении 11 часов, которые я провел в погранотделении "Конотоп", мы, конечно, много говорили о бедах Украины, о ее огромном потенциале. Все эти разговоры шли на фоне последних украинских новостей – известные и не очень украинские политики комментировали с экрана ТВ события в парламенте и вокруг него. С каждым из них мы не раз беседовали в предыдущее десятилетие и в официальной и в неофициальной обстановке.. И сейчас замечаю, как они резко постарели за эти три послемайданных года, устали и от себя и от страны, и от президента, что хорошо видно по выражению их глаз и "вялотекущей" эмоциональности.

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А еще поразительный факт, как бы подчеркивающий то, во что превратила страну нынешняя украинская власть – намеренно укороченная история погранвойск Украины, изображенная в картинках на одном из стендов погранотделения. Почему-то она, эта история, заканчивается 2001 годом. А потом вдруг, возродилась в конце 2014-го.

Как получается, что из истории погранвойск исчезли 13 лет? Почему?

Спрашиваю об этом у своих охранников: что произошло? Куда делись остальные годы? Они молча отводят глаза.

И тогда по их молчанию я понимаю, что произошло. С 2001 по 2014-ый погранвойска Украины возглавлял Николай Литвин, родной брат бывшего спикера парламента Украины Владимира Литвина. К тогдашнему, домайданному, командующему погранвойск Украины у нынешней власти были претензии: тине проявил достаточного рвения, как видимо считает нынешняя власть, в задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича и его кабинета министров. Они покинули Украину. А власть вычеркнула Литвина из списков и истории. А за одно и часть истории погранвойск.

Попытка переписать историю страны, попытка построить народ под потребности сегодняшней власти – одна из главных задач нынешней украинской власти. Вот и рихтуют историю, населения СМИ. Кстати, я думаю, в этом и ключ к разгадке причин, по которым меня не пустили в этот раз на Украину.

Примерно две недели назад я был в Житомире на процессе над украинским журналистом Василием Муравицким. По следам того заседания вышел репортаж, в котором было сказано, что он – жертва режима и политический узник, которого власть хочет упечь в тюрьму за так называемый "сепаратизм" и работу на иностранное СМИ – "Россию сегодня". Это не понравилось СБУ и администрации президента Украины, сделавших все, чтобы Муравицкий попал в тюрьму. И теперь вот меня не пускают на Украину.

…К концу дня, уже в надвигающихся сумерках, украинские пограничники отконвоировали меня на проходящий через Конотоп молдавский поезд Кишинев-Москва. А в поезде проводники рассказали, что этим маршрутом в Россию украинская погранслужба привычно отправляет и российских журналистов, и звезд российской эстрады и простых граждан, то есть всех тех, кто чем-то провинился перед Украиной.

Нет, все же не перед Украиной, а перед украинской властью. Потому что это точно – не одно и тоже.