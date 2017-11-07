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    Общество

    Российский журналист попал в базу данных сайта "Миротворец"

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    Сотрудник РИА Новости Захар Виноградов был снят с поезда утром 7 ноября. Служба безопасности Украины запретила ему въезд сроком на пять лет.
    Журналист РИА Новости Захар Виноградов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого во вторник не пустили в Украину, попал в базу данных сайта "Миротворец".

    Ранее Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели.

    В октябре в Киеве полиция задержала корреспондента российской телепрограммы "Центральное телевидение" Вячеслава Немышева. Он был задержан, когда записывал стенд-ап на камеру.

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    В сентябре в Верховной Раде готовили проект положения о доступе в административные здания парламента, который должен ограничить доступ журналистов в кулуары и депутатскую столовую.

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