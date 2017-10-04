В Киеве задержан российский журналист

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Корреспондент телепрограммы "Центральное телевидение" Вячеслав Немышев задержан в Киеве, сообщил общероссийский телеканал НТВ.

"Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание. Сейчас связи с Вячеславом нет. Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Согласно сообщению, Немышляев записывал на улице стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре — Ред.), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт; в этот момент его "блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ".

Вячеславу Немышеву 48 лет, он много лет работал на НТВ репортером. Позже снимал документальное кино о Камчатке, куда специально для этого переехал жить. В 2015 году вернулся в Москву, с тех пор работает в программе "Центральное телевидение". Женат, имеет троих детей, говорится на сайте телеканала.

В конце августа журналистку Первого канала Анну Курбатову задержали в Киеве, выдворили из страны и запретили ей въезд в Украину на три года "из-за деятельности, которая вредила национальным интересам" Украины.

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Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд в Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.