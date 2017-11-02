Суд продолжит рассмотрение дела против журналиста Муравицкого

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Королёвский районный суд Житомира в четверг, 2 ноября, продолжит предварительное заседание по делу против украинского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене.

На первое предварительное судебное заседание, которое состоялось 24 октября, не явились адвокаты Муравицкого, поэтому суд объявил перерыв, удовлетворив соответствующее ходатайство обвиняемого.

Ожидается, что на заседании в четверг суд определит, принимать ли к рассмотрению по существу дело против Муравицкого, закрыть его или отправить на дополнительное расследование.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

СБУ ранее обнародовала список опубликованных материалов житомирского журналиста, обвинив автора в работе в интересах России, а также удивившись тому, что за журналиста на родине вступились сами украинцы.

"Удивление вызвало то, что "русскую песню" подхватили украинцы, особенно те, кто представляют себя как защитники нашей государственности. До завершения следствия мы не можем обнародовать его материалы, но предлагаем обществу ознакомиться лишь с небольшой частью размещенных в открытом доступе публикаций задержанного — для того чтобы граждане Украины сами могли определить, в интересах какой страны работает автор", — сообщило ведомство.

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Адвокат журналиста Андрей Гожый убежден, что СБУ нарушила Конвенцию о правах человека, опубликовав заявление с перечнем материалов его подзащитного.

"Вместо написания манипулятивных материалов и разглашения тайны следствия займитесь лучше работой: коррупция, янтарь, контрабанда топлива на границе с Белоруссией и так далее. За эту статью большое спасибо, еще одно задокументированное нарушение статьи 6 Конвенции о правах человека (право на справедливый суд — ред.)", — заявил Гожый.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу журналиста Василия Муравицкого

Адвокат считает абсурдными доказательства, которые собрало следствие против журналиста.

"Честно говоря, меня удивляет, с чем Служба безопасности собирается идти в суд. Если с этими материалами, то есть с обычной журналистской работой, то это абсурд", — сказал Гожий.

Национальный союз журналистов Украины ранее заявлял, что выдвинутые житомирскому журналисту обвинения противоречат внутреннему и международному законодательству.

"Появилось видео с комментарием житомирского журналиста Василия Муравицкого из зала суда (где ему избирали меру пресечения – ред.). Не видел материалов дела, и если все так, как говорит Василий, то есть страшная тенденция в нашей судебной системе (которая якобы реформируется): "судилище за взгляды и высказывания, за журналистскую деятельность", — заявил секретарь союза журналистов Валерий Макеев.

По его мнению, это "незаконно по нашему внутреннему законодательству, и, что очень неприятно, абсолютно противоречит законодательству высшей юридической силы — международному". Он считает, что обвинения противоречат статье 19 Всеобщей декларации прав человека, которая ратифицирована Украиной и имеет силу международного договора. Как отмечается в этой статье, каждый человек имеет право на свободу убеждений и их выражение, "это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ".

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Адвокат журналиста считает, что дело его подзащитного является политическим. По его словам, Муравицкий считает себя невиновным и не намерен признавать вину.

"Первоначальный расчет, что удастся сломать его психологически, не оправдался. Муравицкий оказался крепким орешком. И брать какую-то чужую вину на себя или подтверждать какие-то измышления он не собирается", — сказал Гожый.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу журналиста Василия Муравицкого.

Муравицкий ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ.