В Раде хотят ограничить доступ журналистам в депутатскую столовую

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В Верховной Раде Украины готовят проект положения о доступе в административные здания парламента, который должен ограничить доступ журналистов в кулуары и депутатскую столовую. Об этом сообщил на заседании комитета по вопросам регламента Верховной Рады управляющий делами парламента Петр Бондарь, передает "Главком".

По словам Бондаря, "проблема (пребывания) журналистов в столовой — больной вопрос, мы готовим проект положения о доступе в административные здания Верховной Рады… и это положение должно решить (также) вопросы поведения журналистов в кулуарах и столовой…".

Чиновник добавил, что основной причиной введения новых правил являются "сигналы от разведчиков" относительно ​​"провокаций, которые могут готовиться врагом в стенах парламента" на фоне военных действий в Донбассе.

"Ирина Ефремова из "Народного фронта" призвала ограничить время пребывания представителей СМИ в той же столовой Верховной Рады, поскольку они проводят там большую часть времени. Мол, представители СМИ "не дают нормально поесть и пообщаться с коллегами". Олег Куприенко от "Радикальной партии" поддержал коллегу неудачными шутками вроде предложения добавлять "пурген" в пищу журналистам", — говорится в статье.

Напомним, ранее журналист Михаил Ткач сообщил о нападении сотрудников УГО на него и оператора. По словам Ткача, нападение произошло возле одного из ресторанов в Конча-Заспе под Киевом, в котором находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и многие другие представители власти.

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