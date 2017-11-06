наверх
06.11.201722:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Журналисты РФ ранены в Сирии

    (обновлено: )177
    Как говорится в сообщении, шестого ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор (Сирия) произошел подрыв управляемого фугаса террористов.
    Последствия ракетного удара США в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Журналисты телеканалов НТВ и "Звезда" ранены в Сирии, их жизни вне опасности, также при взрыве фугаса пострадали пятеро военнослужащих, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны РФ.

    "Шестого ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор (Сирия) произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

    РИА Новости желает скорейшего выздоровления пострадавшим коллегам и военнослужащим.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      На месте стрельбы в Харькове
      Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
      На месте стрельбы в Техасе
      Техасская бойня в церкви
      Суд по делу сына Авакова
      Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
      На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
      Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание