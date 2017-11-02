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    Более 900 журналистов убиты в мире за последние 11 лет - ЮНЕСКО

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    Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Более 900 журналистов погибли в мире за последние 11 лет, выполняя служебный долг, говорится в сообщении ЮНЕСКО.

    "За прошедшие 11 лет почти 930 журналистов были убиты за то, что передавали новости и доводили информацию до народа. В среднем, мы констатируем одну смерть в четыре дня", — сообщает международная организация.

    Отмечается, что "в девяти из десяти случаев убийства журналистов остаются безнаказанными".

    По инициативе ЮНЕСКО 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

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