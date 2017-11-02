Союз журналистов призвал Запад повлиять на Киев из-за свободы слова

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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ; он призвал международных партнеров усилить давление на Киев для обеспечения свободы слова в стране.

"В Украине акты физического насилия против работников прессы, к сожалению, остаются без должной реакции власти. Нет прецедентов справедливого наказания обидчиков журналистов, а в редких случаях судебных разбирательств назначаются только смехотворные штрафы", — заявил Томиленко.

По его словам, в стране распространяется практика преследования властями журналистов за свободное высказывание своих взглядов, их обвиняют в государственной измене. Томиленко отметил, что в стране зафиксированы неединичные случаи незаконного изъятия собранных, обработанных и подготовленных журналистами материалов и технических средств. Кроме того, фиксируются случаи отказов журналистам в доступе к информации.

Глава союза также отметил, что в Украине нередкие случаи угроз работникам СМИ. В адрес журналистов нередко поступают угрозы расправы, а иногда и жизни.

Томиленко призвал международных партнеров Украины усилить дипломатическое давление на украинские власти, чтобы свобода слова в стране не была под угрозой.

"Наши иностранные партнеры должны сместить акцент в поддержании свободы слова в Украине с предоставления грантов общественным организациям, которые проводят конференции, мониторинги, экспертизы и т.д., на дипломатическое давление. Нужно заставить руководство органов власти и силовых структур обеспечить безопасность журналистов на основании уже имеющихся правовых норм", — считает он.

Ранее союз сообщил, что с начала 2017 года по отношению к журналистам в Украине зафиксировано 80 случаев проявления физической агрессии. В частности, в течение октября избили пять журналистов, инциденты произошли в Киеве и пригородах, а также в Херсонской области.

Напомним, Королёвский районный суд Житомира в четверг, 2 ноября, продолжит предварительное заседание по делу против журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.