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    Интервью

    Адвокаты: журналист Муравицкий - честный человек и патриот Украины

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (286)

    (обновлено: )6210
    Сегодня, 2 ноября, в Житомире состоится очередное заседание суда над обвиняемым на Украине в госизмене журналистом Василием Муравицким.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина,

    Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

    Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого 1 августа. Его забрали из роддома, где он навещал жену, в их семье в эти дни родился сын Андрей.

    Журналиста за его публикации в СМИ подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". За это его могут осудить на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Однако адвокаты Мурваицкого Андрей Доманский и Андрей Гожый утверждают, что их подзащитный невиновен и они смогут доказать это в любой судебной инстанции.

    Как вы считаете, суд в Житомире способен объективно рассмотреть дело журналиста Муравицкого?

    Андрей Доманский: К сожалению, нет. Потому, что здесь вокруг этого дела создано соответствующее информационное поле. На сегодняшний день все средства массовой информации, которые финансируются провластными структурами, обвиняют Муравицкого. В нарушение всех норм законодательства, в нарушение презумпции невиновности, они считают его виновным. Они спорят только о мере наказания, которую он должен понести. Никто даже не говорит о том, что его вину еще надо доказать в суде…

    А он виновен?

    Андрей Доманский: У защиты есть веские аргументы его невиновности. Мы пока не можем раскрыть всю информацию, которая у нас имеется, поскольку есть тайна следствия, и пока не все материалы обнародованы в судебном заседании. Но мы можем сказать, что у нас есть доказательства, которые полностью опровергнут все обвинения против Муравицкого.

    Помимо юридического аспекта, в этом деле есть моральные и нравственные моменты. Мы знаем, что один из вас, Андрей Гожый, был среди защитников Евромайдана, а Андрей Доманский осуждает присоединение Крыма к России. Муравицкого же обвиняют в том, что он "работал на Россию" и был против власти, которая появилась после Евромайдана. Что привело вас, адвокатов, в этот идеологически чуждый вам процесс?

    Андрей Доманский: Идеология здесь не при чем. Адвокат действует, как и врач, не взирая на политическую, национальную, социальную, расовую или какую-нибудь иную принадлежность его клиента. Для нас это, прежде всего, человек, его права должны быть защищены. Но есть и личные моменты.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого

    Мы действительно знаем, что Муравицкого обвинили безосновательно. И мы будем настаивать на оправдательном приговоре, мы сможем полностью оправдать Василия Муравицкого перед общественностью и тем самым докажем, что у нас на Украине есть право на любое мировоззрение, что в нашей стране любой человек может выступать с критикой любого действующего или бездействующего политика.

    Но вы же сами утверждаете, что в Житомире на объективное рассмотрение дела Муравицкого рассчитывать не приходится.

    Андрей Доманский: Вы знаете, есть такое понятие, как местечковость, здесь есть определенное политическое давление (на суд — Ред.)… Но надо бороться. И мы добьемся его оправдания. Если не в Житомире, то в Киеве, если не в Киеве, то в Европейском суде по правам человека. Более того, мы будем ставить вопрос о том, чтобы лица, виновные в том, что наш клиент незаконно был обвинен и поэтому незаконно содержался под стражей, понесли за это наказание по всей строгости закона.

    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дело Муравицкого: и к штыку приравняли перо

    В судебном заседании вы заявили, что условия, в которых содержится Муравицкий, это — пытки…

    Андрей Доманский: Конечно. Во-первых, ему не разрешают во время заседания суда находиться рядом с адвокатами, он сидит в «аквариуме». Во-вторых, сразу после рождения сына, из роддома, куда Муравицкий пришел навещать жену и ребенка, его забрали и посадили в СИЗО, где он находится уже три месяца. Хотя никакой необходимости в его изоляции от общества нет. Ведь все доказательства его вины, как утверждает следствие, уже у следствия есть и ничего изменить Муравицкий, находясь на свободе, не в состоянии. В том числе и повлиять на свидетелей, он тоже не может. Не тот случай. Все это можно однозначно квалифицировать как пытки человека, который честно выполнял свою журналистскую работу.

    Во время перерыва в заседании суда Муравицкий рассказал нам, что из вещдоков, которые были изъяты СБУ при обыске у него дома, исчезли материалы его журналистского расследования дела "янтарной мафии"…

    Андрей Доманский: Да, он нам неоднократно сообщал, что у него были журналистские расследования относительно деятельности определенных должностных лиц, в частности, народных депутатов, которые причастны к так называемой "янтарной мафии". Мы считаем, что именно это и было основной причиной того, почему Муравицкого преследуют, почему проводился обыск — с целью как раз завладеть этими материалами, которые он собрал как журналист-расследователь.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого. Адвокат Андрей Гожый

    Мы обратили внимание на то, что в зале судебных заседаний есть группа людей, которые выкрикивают обвинения в адрес подсудимого, называют его "врагом Украины", "сепаратистом". А вы как считаете, он — кто?

    Андрей Доманский: Я считаю его патриотом. Он хочет, чтобы народ жил хорошо, он — за единую независимую соборную Украину в ее границах, как это было по результатам 1991 года, когда Украина приняла акт о независимости, о чем он неоднократно заявлял как в ходе досудебного следствия так и в ходе суда. Он никогда не призывал к распаду страны, он никогда не призывал к каким-либо действиям для изменения территориальной целостности Украины. Он всегда был патриотом своей страны, всегда любил ее и любит. Если он осуждает определенные действия определенных украинских политиков, это не означает, что он действует против своей страны, против своего народа.

    Андрей Гожый: Что касается группы лиц, которых вы упомянули, то это — массовка Борислава Розенблата (народный депутат от Блока Петра Порошенко в парламенте Украины — Ред.). Они не случайно проявляют большой интерес к процессу. Розенблат и есть главный персонаж расследований по "янтарной мафии". А вообще ярлыком "сепаратист" у нас в Украине сейчас помечают всех, кто критикует власть. Раньше, при Сталине, их называли "враг народа". Но это же — абсурд. Мы живем в другие времена.

    Журналист Муравицкий записал обращение к Европарламенту
    Канал Ruslan Kotsaba на youtube
    "Это - не госизмена". Муравицкий записал обращение к Европарламенту

    Андрей Доманский: Здесь речь идет о том, что этот штамп очень выгоден власти, потому что его легко подхватывают массы, не разбираясь, в чем тут дело… Это — эффективный способ воздействия на людей. Но мы живем в правовом государстве и понимаем, что должно быть решение суда, которое должно вступить в законную силу. И только суд может вынести решение, определяющее вину человека. А не обвинения народной молвы, подогреваемые властью. И мы будем отстаивать принципы права.

    Но «общественные обвинители» в зале заседаний суда, назовем их так, говорят: вина Муравицкого не в том, что он говорил и писал, а в том, что он за это деньги получал. Потому что у него был договор с МИА "Россия сегодня", где публиковались его критические колонки.

    Андрей Доманский: Стоит вспомнить о том, что между Украиной и Россией действует договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, его никто не разрывал. А, следовательно, Муравицкий вправе выступать в СМИ России. Теперь о деньгах, которые Муравицкий получал за свою честно выполненную работу. Он получал их, чего и не скрывал, за то, что он фактически проводил анализ и мониторинг публикаций, работая в качестве обозревателя. Это не является нарушением закона.

    Точно также можно будет обвинить обозревателей, например, Би Би Си в том, что они работают по указаниям из Лондона в Киеве или в Москве…

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого

    Дело в интерпретации. На Украине честную работу в российских СМИ интерпретируют, как пособничество агрессору. Но, как говорили восточные мудрецы, есть три вещи, которые нельзя спрятать. Нельзя спрятать солнце, луну и нельзя спрятать правду. Они все равно выйдут из тени. Поэтому мы уверены, что по делу Муравицкого суд примет законное решение, которое подтвердит, что наш подзащитный — честный человек, против которого незаслуженно выдвинули обвинения.

    Мы знаем, что европейские структуры так же внимательно следят за этим процессом…

    Андрей Гожый: Международные структуры отслеживают процесс — и "Репортеры без границ", и Комитет защиты журналистов. Были представители ОБСЕ. Мы и сейчас регулярно рассказываем им о ситуации. Мы ведем переговоры с коллегами в Нидерландах, которые готовы оказать нам помощь

    в составлении документации, когда мы решим обратиться в ЕСПЧ.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого

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    Из беседы с Василием Муравицким, которую нам все же удалось провести через стекло "аквариума" во время перерыва, мы выяснили, что его семья после его ареста фактически оказалась без средств к существованию. Ведь он — единственный кормилец в семье.

    Андрей Гожый: Да, материальное положение его семьи катастрофическое. Вот с целью, чтобы его семья как-то могла выжить в условиях, когда сам Василий находится в тюрьме, мы зарегистрировали Благотворительный Фонд Василия Муравицкого и открыли специальный счет. Надеемся, что простые люди поймут всю несправедливость обвинений, которые против него выдвинуты, незаконность содержания его под стражей и помогут его семье пережить эти невзгоды до тех пор, когда Василий будет оправдан и сможет вернуться к работе. Мы надеемся на поступление средств именно от честных и простых людей, его коллег по журналистскому цеху.

    Реквизиты благотворительного фонда им. Василия Муравицкого

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