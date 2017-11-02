Адвокаты: журналист Муравицкий - честный человек и патриот Украины

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина,

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого 1 августа. Его забрали из роддома, где он навещал жену, в их семье в эти дни родился сын Андрей.

Журналиста за его публикации в СМИ подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". За это его могут осудить на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако адвокаты Мурваицкого Андрей Доманский и Андрей Гожый утверждают, что их подзащитный невиновен и они смогут доказать это в любой судебной инстанции.

Как вы считаете, суд в Житомире способен объективно рассмотреть дело журналиста Муравицкого?

Андрей Доманский: К сожалению, нет. Потому, что здесь вокруг этого дела создано соответствующее информационное поле. На сегодняшний день все средства массовой информации, которые финансируются провластными структурами, обвиняют Муравицкого. В нарушение всех норм законодательства, в нарушение презумпции невиновности, они считают его виновным. Они спорят только о мере наказания, которую он должен понести. Никто даже не говорит о том, что его вину еще надо доказать в суде…

А он виновен?

Андрей Доманский: У защиты есть веские аргументы его невиновности. Мы пока не можем раскрыть всю информацию, которая у нас имеется, поскольку есть тайна следствия, и пока не все материалы обнародованы в судебном заседании. Но мы можем сказать, что у нас есть доказательства, которые полностью опровергнут все обвинения против Муравицкого.

Помимо юридического аспекта, в этом деле есть моральные и нравственные моменты. Мы знаем, что один из вас, Андрей Гожый, был среди защитников Евромайдана, а Андрей Доманский осуждает присоединение Крыма к России. Муравицкого же обвиняют в том, что он "работал на Россию" и был против власти, которая появилась после Евромайдана. Что привело вас, адвокатов, в этот идеологически чуждый вам процесс?

Андрей Доманский: Идеология здесь не при чем. Адвокат действует, как и врач, не взирая на политическую, национальную, социальную, расовую или какую-нибудь иную принадлежность его клиента. Для нас это, прежде всего, человек, его права должны быть защищены. Но есть и личные моменты.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу журналиста Василия Муравицкого

Мы действительно знаем, что Муравицкого обвинили безосновательно. И мы будем настаивать на оправдательном приговоре, мы сможем полностью оправдать Василия Муравицкого перед общественностью и тем самым докажем, что у нас на Украине есть право на любое мировоззрение, что в нашей стране любой человек может выступать с критикой любого действующего или бездействующего политика.

Но вы же сами утверждаете, что в Житомире на объективное рассмотрение дела Муравицкого рассчитывать не приходится.

Андрей Доманский: Вы знаете, есть такое понятие, как местечковость, здесь есть определенное политическое давление (на суд — Ред.)… Но надо бороться. И мы добьемся его оправдания. Если не в Житомире, то в Киеве, если не в Киеве, то в Европейском суде по правам человека. Более того, мы будем ставить вопрос о том, чтобы лица, виновные в том, что наш клиент незаконно был обвинен и поэтому незаконно содержался под стражей, понесли за это наказание по всей строгости закона.

В судебном заседании вы заявили, что условия, в которых содержится Муравицкий, это — пытки…

Андрей Доманский: Конечно. Во-первых, ему не разрешают во время заседания суда находиться рядом с адвокатами, он сидит в «аквариуме». Во-вторых, сразу после рождения сына, из роддома, куда Муравицкий пришел навещать жену и ребенка, его забрали и посадили в СИЗО, где он находится уже три месяца. Хотя никакой необходимости в его изоляции от общества нет. Ведь все доказательства его вины, как утверждает следствие, уже у следствия есть и ничего изменить Муравицкий, находясь на свободе, не в состоянии. В том числе и повлиять на свидетелей, он тоже не может. Не тот случай. Все это можно однозначно квалифицировать как пытки человека, который честно выполнял свою журналистскую работу.

Во время перерыва в заседании суда Муравицкий рассказал нам, что из вещдоков, которые были изъяты СБУ при обыске у него дома, исчезли материалы его журналистского расследования дела "янтарной мафии"…

Андрей Доманский: Да, он нам неоднократно сообщал, что у него были журналистские расследования относительно деятельности определенных должностных лиц, в частности, народных депутатов, которые причастны к так называемой "янтарной мафии". Мы считаем, что именно это и было основной причиной того, почему Муравицкого преследуют, почему проводился обыск — с целью как раз завладеть этими материалами, которые он собрал как журналист-расследователь.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу журналиста Василия Муравицкого. Адвокат Андрей Гожый

Мы обратили внимание на то, что в зале судебных заседаний есть группа людей, которые выкрикивают обвинения в адрес подсудимого, называют его "врагом Украины", "сепаратистом". А вы как считаете, он — кто?

Андрей Доманский: Я считаю его патриотом. Он хочет, чтобы народ жил хорошо, он — за единую независимую соборную Украину в ее границах, как это было по результатам 1991 года, когда Украина приняла акт о независимости, о чем он неоднократно заявлял как в ходе досудебного следствия так и в ходе суда. Он никогда не призывал к распаду страны, он никогда не призывал к каким-либо действиям для изменения территориальной целостности Украины. Он всегда был патриотом своей страны, всегда любил ее и любит. Если он осуждает определенные действия определенных украинских политиков, это не означает, что он действует против своей страны, против своего народа.

Андрей Гожый: Что касается группы лиц, которых вы упомянули, то это — массовка Борислава Розенблата (народный депутат от Блока Петра Порошенко в парламенте Украины — Ред.). Они не случайно проявляют большой интерес к процессу. Розенблат и есть главный персонаж расследований по "янтарной мафии". А вообще ярлыком "сепаратист" у нас в Украине сейчас помечают всех, кто критикует власть. Раньше, при Сталине, их называли "враг народа". Но это же — абсурд. Мы живем в другие времена.

Андрей Доманский: Здесь речь идет о том, что этот штамп очень выгоден власти, потому что его легко подхватывают массы, не разбираясь, в чем тут дело… Это — эффективный способ воздействия на людей. Но мы живем в правовом государстве и понимаем, что должно быть решение суда, которое должно вступить в законную силу. И только суд может вынести решение, определяющее вину человека. А не обвинения народной молвы, подогреваемые властью. И мы будем отстаивать принципы права.

Но «общественные обвинители» в зале заседаний суда, назовем их так, говорят: вина Муравицкого не в том, что он говорил и писал, а в том, что он за это деньги получал. Потому что у него был договор с МИА "Россия сегодня", где публиковались его критические колонки.

Андрей Доманский: Стоит вспомнить о том, что между Украиной и Россией действует договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, его никто не разрывал. А, следовательно, Муравицкий вправе выступать в СМИ России. Теперь о деньгах, которые Муравицкий получал за свою честно выполненную работу. Он получал их, чего и не скрывал, за то, что он фактически проводил анализ и мониторинг публикаций, работая в качестве обозревателя. Это не является нарушением закона.

Точно также можно будет обвинить обозревателей, например, Би Би Си в том, что они работают по указаниям из Лондона в Киеве или в Москве…

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу журналиста Василия Муравицкого

Дело в интерпретации. На Украине честную работу в российских СМИ интерпретируют, как пособничество агрессору. Но, как говорили восточные мудрецы, есть три вещи, которые нельзя спрятать. Нельзя спрятать солнце, луну и нельзя спрятать правду. Они все равно выйдут из тени. Поэтому мы уверены, что по делу Муравицкого суд примет законное решение, которое подтвердит, что наш подзащитный — честный человек, против которого незаслуженно выдвинули обвинения.

Мы знаем, что европейские структуры так же внимательно следят за этим процессом…

Андрей Гожый: Международные структуры отслеживают процесс — и "Репортеры без границ", и Комитет защиты журналистов. Были представители ОБСЕ. Мы и сейчас регулярно рассказываем им о ситуации. Мы ведем переговоры с коллегами в Нидерландах, которые готовы оказать нам помощь

в составлении документации, когда мы решим обратиться в ЕСПЧ.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу журналиста Василия Муравицкого

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Из беседы с Василием Муравицким, которую нам все же удалось провести через стекло "аквариума" во время перерыва, мы выяснили, что его семья после его ареста фактически оказалась без средств к существованию. Ведь он — единственный кормилец в семье.

Андрей Гожый: Да, материальное положение его семьи катастрофическое. Вот с целью, чтобы его семья как-то могла выжить в условиях, когда сам Василий находится в тюрьме, мы зарегистрировали Благотворительный Фонд Василия Муравицкого и открыли специальный счет. Надеемся, что простые люди поймут всю несправедливость обвинений, которые против него выдвинуты, незаконность содержания его под стражей и помогут его семье пережить эти невзгоды до тех пор, когда Василий будет оправдан и сможет вернуться к работе. Мы надеемся на поступление средств именно от честных и простых людей, его коллег по журналистскому цеху.