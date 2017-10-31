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    Общество

    СБУ о взрыве в Киеве: мишенью могли быть журналисты, а не Мосийчук

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (88)

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    По словам главы СБУ Грицака, рассматривается несколько версий, среди них посягательство на жизнь Мосийчука, а также покушение на проходившего мимо бывшего сотрудника МВД.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба среди прочих проверяет версию о покушении на журналистов у выхода из телеканала "Экспрессо", где в результате взрыва пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

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    По словам Грицака, рассматривается несколько версий, среди них посягательство на жизнь Мосийчука, а также покушение на проходившего мимо бывшего сотрудника МВД.

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    "В тоже время рассматриваются другие версии, включая попытку покушения на кого-то из журналистов, которые работали на "Эспрессо", — сказал Грицак.

    В прошлую среду в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них депутат Верховной рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

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