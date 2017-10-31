Экспертное мнение: убийство Окуевой и подрыв Мосийчука - одних рук дело

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

На месте убийства Амины Окуевой продолжают работать криминалисты. К ее раненному мужу в больнице приставлена охрана, а среди версий в полиции рассматривают продолжение первого покушения, которое было совершено на супругов Окуеву и Адама Осмаева в начале лета.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало. Также он подтвердил, что супруги отказались от госохраны после первого покушения, но не смог сказать точно, когда именно это произошло.

Насколько профессиональны в Украине спецслужбы и правоохранители после череды громких убийств, взрывов и покушений, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал подполковник милиции запаса, эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко.

Что касается убийства Амины Окуевой, то должны ли были спецслужбы следить парой, даже если они отказались от охраны?

— Я думаю, что да, спецслужбы должны были работать. Поскольку расследование по первому делу ведется, заказчики не были там обнаружены. Расследование проводится, но так ничего и не выяснили. А учитывая количество резонансных убийств, которые были совершены уже в этом году — и подрыв автомобилей, и покушение на нардепа Игоря Мосийчука — однозначно должна была СБУ, даже контрразведка работать вокруг этих людей, на которых покушались или покушаются, или которые находятся под прицелом.

Как должны были изначально сработать полицейские? Достаточно ли было объявить план перехват?

— На самом деле, все зависит от первых минут. Тут важно, насколько оперативно была полиция извещена о том, что случилось. И потом, насколько оперативно дали команду по введению этого плана перехвата. Если это было сделано в первую минуту после покушения, то могла быть эффективность. Хотя, учитывая то, как было совершено это убийство, это нападение, я думаю, что террористы или убийцы, или это группа, были основательно подготовлены. Они знали, откуда будут люди ехать, в котором часу. Устроили засаду в идеальном месте, поскольку железнодорожный переезд, на нем автомобиль снижает скорость почти до скорости пешехода. Видимость в таких местах — достаточно ограниченная, видеокамер наблюдения нет. То есть могли стрелять из-за угла здания. Пути отхода были готовы. Была готова машина, была готова сменная обувь. И они уехали и растворились, спрятались там, где должны.

Должны были поработать кинологи на месте сразу же, чтобы попытаться взять след. Надо отрабатывать все версии. А план перехвата «Сирена» — это стандартное мероприятие, его включают все. Вот просто вопрос в том, насколько быстро этот план включился, насколько оперативно проверяли всех людей, и какой был радиус объявления этого плана. То есть как быстро, на каком расстоянии от места совершения преступления были перекрыты все пути.

Что касается киллеров, они достаточно профессионально сработали?

— Получается, сработали достаточно профессионально, но вот вопрос: почему они убили только Амину Окуеву, а не удостоверились, что мертв ее муж? Тут, на мой взгляд, они недоработали. То есть я понимаю, что они торопились, быстро сделали, отстреляли, и никто не подошел, не сделал контрольного выстрела, чтобы все окончательно расставить все точки над «и». Вот тут их недоработка есть.

По Вашему мнению, почему правоохранители сейчас не спешат озвучивать версии по убийству Амины Окуевой? Потому что в случае с Мосийчуком версии сыпались одна за другой?

— Я думаю, что уже просто приелись версии, которые они озвучивают. Как правило, это российский след. Начали вспоминать Рамзана Кадырова, чеченцев и все остальное. Я так понимаю, что реальных версий — нет, а фантазия иссякла. А старые версии уже заезжены. Поэтому, я думаю, что просто не хотят драконить и троллить нашу публику, нашу общественность вот этими заезженными версиями. Другой версий просто нет, предположить и высказать им просто нечего, к сожалению.

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У нас что ни неделя, то какое-то новое громкое ЧП. Это правоохранители недорабатывают? Какое объяснение этому можно найти?

— Вы знаете, я вижу в этом просто стандартную последовательную стабильность в недоработке. Они стандартно и последовательно недорабатывают последние несколько лет. СБУ недорабатывает, Нацполиция недорабатывает. На этом фоне немножко смешным выглядит заявление Сергея Князева, который буквально недавно дал интервью о том, что у нас раскрываемость умышленных убийств – 88%. Но при этом он не сделал акцент на том, что эти 88% — это почти все именно бытовые убийства: выпили, поругались, ударил бутылкой, пырнул ножом. А заказных убийств, резонансных убийств у нас за последние 3,5 года не раскрыто ни одного.

Что касается расследования, то почему расследование первого покушения так затянулось?

— По первому покушению — очень много вопросов и очень много было нестыковок как по самому киллеру, так и по заявлениям Окуевой, нестыковки были даже в ее высказываниях. Поэтому и расследование затянулось. Непонятен этот киллер, непонятна внешность этого киллера, нанесенные ему увечья, как будто бы его даже машиной переехали. Непонятно, почему он с такого близкого расстояния не успел их обоих застрелить, а они успели достать ствол и стрелять по нему. Там — очень много нестыковок. Поэтому был просто громкий резонанс по предыдущему покушению, он поднялся, а потом затих, потому что рассказывать — не о чем.

Что касается расследования убийства Амины Окуевой, есть ли у Вас какие-нибудь подробности?

— Информации — очень мало. Видео издалека, фотографий вблизи — вообще никаких. Я понимаю, что должно было быть двое людей, одного было недостаточно. Из чего стреляли? С такого расстояния легче и более точно было бы стрелять из пистолета с глушителем, чтобы было меньше звука, он гасит звук. Я думаю, что да, было два человека, и двое работали. Но с какой стороны они работали? Со стороны Окуевой или по фронту? Может быть, со стороны немножко сзади, когда они уже проехали, потому что «торпеду» они расстреляли. Но вот в этом случае я понимаю, что более прицельно они, пожалуй, работали по ней, а по ее мужу они недоработали. Какие тут еще версии могут быть? Возможно, что это та же группа, которая работала по Мосийчуку. Учитывая предыдущий прецедент, когда было два взрыва автомобилей летом с разницей буквально в несколько дней, то здесь разница с предыдущим покушением на Мосийчука тоже небольшая. Я думаю, что это работала одна и та же группа. Они приезжают в Киев, отрабатывают два дела, потом исчезают на несколько месяцев, потом получают новый заказ, приезжают и работают дальше. Пока на них никто не вышел.

И в случае с Мосийчуком, и с убийством Окуевой преступники нечисто сработали. Можно ли говорить о том, что разный уровень профессионализма у исполнителей?

— Почему нечисто? Они в этот раз сработали за пределами города, в месте, где минимальное количество свидетелей. И они работали чисто по этим двоим. Поэтому здесь была именно точечная работа. Просто по Мосийчуку, видимо, не было возможности подложить взрывчатку в его машину. Поэтому взрывчатка была выставлена внешне. Почему случайные прохожие попали в радиус? К сожалению, вот это та самая несчастливая случайность. И видимо, люди, которые проводили это покушение или теракт, как его классифицируют, у них нет моральных принципов, они просто выполняют работу.

К слову, ранее политолог Вячеслав Потапенко в эфире «ГС» высказал мнение, что в деле о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука не стоит ждать конкретных результатов следствия. По его словам, ситуация с безопасностью в Киеве — все хуже и хуже, а ни одно резонансное убийство не было раскрыто.