Мосийчук и много металлических шариков. Что-то не сходится

Павел Рудяков, эксперт

Просматривая новости о трагической истории, случившейся поздним вечером 25 октября возле телеканала "Еспресо-TV", слушая некоторые комментарии к этим новостям, нормальный человек очень скоро сделал бы для себя вывод, что в проведении следствия по этому делу нет надобности. Все и так ясно, все и так установлено.

Нет, и не может быть, никаких сомнений, во-первых, в том, что речь идет о грязном и циничном покушении на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, во-вторых, что заказчиков преступления следует искать за пределами Украины, то ли в Москве, то ли в Грозном. Не забывать, что у "нелюдей" были подельники из наших, местных кадров, но понимать, что главные виновники трагедии — не здесь, а там.

К подмене событий их интерпретациями мы уже успели привыкнуть. К тому, что интерпретации могут быть в очень незначительной степени связаны с самими событиями, — тоже. Тем не менее, в истории с очередным взрывом и с очередным громким скандалом с участием Мосийчука можно было бы, мне кажется, попробовать не попасть в очередной раз в ту же западню, в которую мы с завидным упорством попадаем. Для этого много не надо, достаточно всего лишь внимательнее присмотреться к видеосъемке, полученной с камеры наблюдения, да еще принять к сведению один факт, который сообщил журналистам источник в следственной группе,

Из видеоматериала видно, что, если исходить из предположения о том, что инцидент — покушение на Мосийчука, то место парковки злополучного мопеда со взрывным устройством, выбрано крайне неудачно. Оно, по сути дела, прямо указывает на то, что Мосийчук не был главной мишенью злоумышленников. Если бы был, то мопед поставили бы, то ли на пять метров ближе к выходу из «Еспресо-TV», у соседнего дерева, то ли вообще на другой стороне улицы, там, где был припаркован автомобиль депутата.

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Из информации от участников следственных действий стало известно, что зарядное устройство было щедро напичкано металлическими шариками. Если так, то картина преступления кардинально изменяется. Намереваться изрешетить предполагаемую жертву самодельной "шрапнелью", которая при взрыве будет хаотично разлетаться в разные стороны, в буквально смысле — куда Бог пошлет, наивно даже для обычного обывателя. Шансы попасть в кого-то конкретно минимальны. Нанести же максимальный ущерб в радиусе действия взрыва при помощи большого количества шариков, реально.

Не на это ли рассчитывали организаторы теракта и его исполнители?