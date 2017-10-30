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    Брифинг Мосийчука о взрыве в Киеве. Полная версия

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (84)

    (обновлено: )95
    Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в понедельник дал брифинг в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова, в ходе которой пообещал 7 ноября присутствовать на заседании Верховной Рады.
    facebook.com/UNNews

    МВД ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии. В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными.

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