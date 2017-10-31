Новые версии покушения на Мосийчука: от Васи Ж. до друзей сына Авакова

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Раненый после взрыва под стенами телеканала "Экспрессо" нардеп Игорь Мосийчук продолжает утверждать, что существуют три версии покушения на него, одна из основных — конечный бенефициар находится в Москве непосредственно в Кремле. Но при этом, многие уверены, что в России в отличии от Украины Мосийчук не мог перейти дорогу заказчику взрыва.

Блогеры-киллеры

Раненый, но уже идущий на поправку нардеп, сегодня провел в больнице пресс-конференцию, на которой в очередной раз намекнул на свою значимость сообщив, что щза покушением на него стоит не кто иной, а президент РФ Владимир Путин.

"Существует три версии покушения на меня. За заказом моего убийства стоят спецслужбы РФ. Мои помощники готовят обращение по поводу двойного преступления. Считаю, что во вторник заседание должно начаться с создания временной следственной группы относительно покушения на жизнь Игоря Мосийчука. Парламент не должен молчать. Убийство Павла Шеремета, убийство Тимура Махаури, который был моим знакомым… Убийство офицера СБУ и Минобороны. Нужно этому положить конец", — заявил Мосийчук добавив, что версия о том, что покушение готовили на подполковника полиции, который в момент взрыва проходил мимо заминированного мопеда, и погибшего от взрыва, не правдива.

"Взрывное устройство в мопеде было установлено за 10 минут до моего выхода. Своей жизнью обязан своему охраннику Руслану Кушниру", — сказал Мосийчук.

В подробности, за что Кремль должен был его убить, Мосийчук не вдавался. Но при этом, коллега депутата по Раде нардеп Вадиму Рабинович заявил, что дескать накануне покушения ему звонил Мосийчук и сообщил, что его заказали.

"Дескать, знаю, что подожгли твой дом, готовили покушение на тебя, заказали это все люди, работающие на Левочкина. Один по кличке "Вова Мясо" или "Люмпен", и второй по кличке "Вася –… место пониже спины". Просил отнестись к этому очень серьезно. И Мосийчук сказал буквально следующую фразу: "Они сейчас получили заказ на меня". Это было, напомню, за сутки до покушения. И соединились все эти слова у меня, когда покушение произошло", — заявил Рабинович в эфире NewsOne.

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По сути, в заказе убийства Рабинович обвинил двух блогеров — Вова Мясо — Владимир Петров, когда-то работавший на предвыборной компании Народного фронте Арсения Яценюка, второй же — Вася Ж…, в миру Василий Крутчак, этому очень удивились и теперь собираются требовать от Рабиновича опровержения и собираются подать на канал и Рабиновича в суд иск о защити чести, достоинства и деловой репутации. А на своих страницах в соцсетях написали, что можно не присылать им заявки на устранение депутатов, они заказы не берут.

Дом раздора и криминал

По ходу нардеп что-то напутал с "заказом", вписав двух блогеров в киллеры. Но при этом, они не единственные кого считают причастным к взрыву возле телеканала. Серди сторонников Николая Каханивского из ОУН, из-за которого накануне взрыва был разгромлен Святошинския райсуд, считают, что на Мосийчука, вставшего на защиту их лидера, мог покушаться кто-то из недругов Коханивского.

Накануне этих событий Коханивский после поминок поссорился с представителем "Правого сектора" Русланом Кочмала (Рэм). Ссора закончилась дракой и стрельбой, в оппонента из травмата стрелял Коханивский. А ссора якобы бал из-за ак называемый "дом Арбузова" на ул. Обуховской, 60, в котором поселились переселенцы и бойцы ОУН — Коханивского. Но на этот же дом, захваченный людьми Коханивского, претендовал и "Правый сектор". Почти одновременно со взрывом возле "Эспрессо" ночью загорелся и этот дам. В окружении Коханивского уверены, что покушение на Мосийчука могло быть связано с этом домом. Потому что таких совпадений, как поджог дома раздора и взрыв рядом с нардепом в один день, не случайны. Как ни крути, но это все же стоит проверить.

И, еще, в среде правоохранителей есть подозрение, что к покушению на Мосийчука может быть причастен друг Авакова —младшего, ныне сотрудник МВД, в прошлом боец батальона "Азов" и бывший гражданин Белоруссии, сколотивший после АТО миллионное состояние, Сергей Коротких по кличке "Боцман". Мисийчук и все погибшие и раненые, стали жертвами криминальных разборок между нардепом и белорусским нацистом. Именно поэтому в МВД советники Авакова старшего тут же стали кричать о руке Кремля организовавших теракт.

Как отмечает в комментарии РИА Новости Украина экс- начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк, если заговорили о спецслужбах, если всю ответственность перекладывают на них, этот говорит только о том, что никто не заинтересован в полноценном расследовании и в поиске настоящих виновных во взрыве. А нужно спуститься на землю, в прямом смысле слова и искать — кому было выгодно и какие цели преследовались. Но чтобы понять, какие цели были у подрывателей, их надо найти и искать надо в окружении потерпевших.

И еще одна из версий, сегодня Мосийчук признался, что был хорошо знаком с погибшим от взрыва автомобиля на Бесарабке несколько месяцев назад Тимуром Махаури. Это преступление еще не раскрыто, но учитывая личность погибшего и его сомнительный бизнес в Украине можно предположить, что он стал жертвой криминальных разборок. Возможно, что от него тянется цепочка и к нардепу Игорю Мосийчуку, не факт, что он не вели какие то сомнительные дела вместе. К тому же, в полиции считают, что почерк преступления очень похож.