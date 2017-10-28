В Украине не преследуют журналистов - Климкин

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. В Украине не преследуют журналистов, заявил в интервью немецкому таблоиду Bild министр иностранных дел Павел Климкин.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины положить конец безнаказанности за совершенные против журналистов преступления.

"Нет систематических злоупотреблений полномочиями в отношении журналистов со стороны органов государственной безопасности. Это абсолютная ерунда", — сказал глава МИД, отвечая на вопрос о свободе прессы на Украине.

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Климкин также заявил, что бывают такие случаи, как "убийство известного журналиста Павла Шеремета". "Это нужно прояснить", — добавил он.

Глава МИД Украины отметил, что в стране есть другая, "структурная" проблема со СМИ — "есть множество СМИ, которые принадлежат частным предпринимателям — олигархам". "Это мы должны изменить, чтобы действительно улучшить свободу прессы", — считает он.

РИА Новости Украина Жертвы свободы слова. Инфографика

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

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Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.