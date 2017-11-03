Журналист Муравицкий на суде: "мне некуда бежать, я украинец"

Сергей Форест, Житомир, для РИА Новости Украина

С некоторых пор в Украине профессия журналиста стала опасной для жизни. В стране, которая провозгласила идти европейским курсом, ряд журналистов убиты, покалечены и осуждены лишь за то, что они посмели осветить.

За мнение, которое не совпадает с официальной позицией Киева и публикациями в зарубежных СМИ журналист Василий Муравицкий был арестован как особо опасный преступник и уже несколько месяцев с 1 августа содержится под стражей в житомирском СИЗО без права на домашний арест.

РИА Новости Украина Сергей Форест Суд по делу Муравицкого

Я присутствовал 2 ноября на суде у Василия Муравицкого.

Зал был опять переполнен как оппонентами, так и сторонниками в лице журналистов и общественности.

В зале суда царила атмосфера ненависти, где активисты и провокаторы во главе с неким Арушаняном хлопали в ладоши каждый раз после выступления судьи или прокурора, и обзывали Муравицкого. Они вели себя вызывающе, снова старались спровоцировать конфликт с журналистом телеканала NewsOne Русланом Коцабой.

Изменить меру пресечения на домашний арест?

Увы, все аргументы защиты Муравицкого были отброшены.

Адвокаты вынесли на рассмотрение суда несколько ходатайств. Прежде всего, пересадить подсудимого из изолированного "аквариума" в зале суда на скамью рядом с адвокатами и изменить меру пресечения — с содержания под стражей на домашний арест. Последнее ходатайство объясняют тем, что Муравицкого дома ждет трехмесячный малыш и жена, которые нуждаются в его помощи. А также защита ходатайствовала о возвращении обвинительного акта прокурору.

РИА Новости Украина Сергей Форест Суд по делу Муравицкого

"По нормам, предусмотренным ст. 293 УПК Украины, именно прокурор обязан под расписку предоставить копию обвинительного акта и реестр материалов досудебного расследования, а вручал ему следователь СБУ, что зафиксировано распиской без участия прокурора.



Если обвинительный акт не соответствует требованиям УПК Украины, суд по п.3 ч.3 ст. 314 УПК Украины имеет право на подготовительном заседании вернуть такой акт прокурору", заявил суду один из адвокатов Андрей Гожый.

Перед началом заседания Василий Муравицкий заявил журналистам, что формулировка обвинительного акта формируется как идеологическое преследование.

"Меня обвиняют не по процессуальному кодексу, не по уголовному праву, а по стратегии национальной безопасности", — сказал он.

Во время процесса адвокат Андрей Доманский зачитал обращение к суду о возврате обвинительного акта прокуратуре, аргументируя тем, что акт вручался следователем СбУ, а согласно 315 ст УПК Украины это входит в обязанность прокурора,что есть грубейшим нарушением.

РИА Новости Украина Сергей Форест Суд по делу Муравицкого

Прокурор Вадим Левченко в ответ на ходатайство возразил тем, что во время вручения обвинительного акта ни защитниками, ни обвиняемым не было заявлено никаких жалоб, заявлений.

"Муравицкий Василий Александрович совершил государственную измену. То есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.111 УК. Это и есть формулировка обвинения, и в этой части доводы, ходатайства обвинения безосновательны", — резюмировал, достаточно нервничая, прокурор.

Смотрите также: Муравицкий сообщил, какую кличку дали ему сокамерники

Вместе с тем обвинитель выступил против изменения меры пресечения в отношении Муравицкого и просил суд продлить журналисту срок содержания под стражей до 60 суток. Аргументы прокуратуры были смешны, мол, подсудимый обладает связями в России, позволяющие ему убежать и домашний арест не является надежным средством.

Тогда хотелось бы заметить, зачем существует домашний арест? Или домашний арест только для состоятельных украинцев?

Сыну Авакова можно применить домашний арест и даже браслета не нашлось, к нардепу Розенблату, который замешан в янтарной афере можно применить домашний арест, а к журналисту нельзя, социально опасен?

Муравицкий обратившись к суду, сказал на слова прокурора: "Мне некуда бежать, я украинец".

Привлечение новых свидетелей отказано судом

Во время процесса адвокатами было внесено предложение, заслушать свидетелей по делу Муравицкого. Они как профессионалы высказали бы свою точку зрения по поводу публикаций Муравицкого: это и Чепюк, Фещенко, Александров, Томчук, Мороз, Рой.

Причем Николай Рой является зам председателя НСЖУ в Житомирской области, членом союза журналистов является также и Василий Муравицкий.

К сожалению, Суд не счел нужным выслушать свидетелей и не взял под внимание доводы защиты.

РИА Новости Украина Сергей Форест Суд по делу Муравицкого

Выслушав все стороны судебного процесса, судьи по председательством судьи Королевского районного суда Нины Янчук, не взирая на доводы адвокатов, постановил следующее:

"Ходатайство стороны защиты о возвращении обвинительного акта прокурору оставить без удовлетворения, постановление обжалованию не подлежит. Решая ходатайство об изменении меры пресечения, суд исходит из следующего: Муравицкий обвиняется в совершении ряда преступлений, в том числе особо тяжкого, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Согласно неоднократных решений Европейского суда по правам человека — право человека на свободу является основополагающим, но не абсолютным и может быть ограничено ввиду общественного интереса. Суд считает необходимым, учитывая количество правонарушений, которые инкриминируются Муравицкому и их тяжесть, продлить Муравицкому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней". То есть арест продлен до 1 января 2018 года.

Следующее судебное заседание состоится в Королевском районном суде Житомира 3 ноября.