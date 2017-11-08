Вопрос о разрыве отношений Украины и России может решить Кабмин - депутат

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений Украины и РФ находится в компетенции украинского правительства, а не Верховной Рады, считает народный депутат президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

Арьев пояснил, что в случае принятия парламентом такого решения оно будет носить лишь рекомендательный характер.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой. По данным газеты, поправку внес депутат от БПП Иван Винник.

"Дипломатические отношения с разными странами — это не компетенция Верховной рады. Это компетенция правительства. Любые решения Рады относительно дипотношений не будут иметь непосредственного действия", — заявил Арьев в среду интернет-изданию "Обозреватель".

По его словам, в случае принятия украинским парламентом такого решения оно будет иметь исключительно рекомендательный характер.

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Ранее депутат от фракции БПП Иван Винник заявил журналистам, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны приступил к рассмотрению поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса, документ может быть принят Радой еще в текущем году.