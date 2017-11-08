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    Политика

    Вопрос о разрыве отношений Украины и России может решить Кабмин - депутат

    Тема:

    Новые санкции в отношении России. (852)

    (обновлено: )15730
    Народный депутат Владимир Арьев считает, что для разрыва дипломатических отношений Украины и России достаточно решения правительства. Решение Рады будет носить рекомендательный характер.
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    Думская.net

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений Украины и РФ находится в компетенции украинского правительства, а не Верховной Рады, считает народный депутат президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

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    Арьев пояснил, что в случае принятия парламентом такого решения оно будет носить лишь рекомендательный характер.

    Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой. По данным газеты, поправку внес депутат от БПП Иван Винник.

    "Дипломатические отношения с разными странами — это не компетенция Верховной рады. Это компетенция правительства. Любые решения Рады относительно дипотношений не будут иметь непосредственного действия", — заявил Арьев в среду интернет-изданию "Обозреватель".

    По его словам, в случае принятия украинским парламентом такого решения оно будет иметь исключительно рекомендательный характер.

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    Ранее депутат от фракции БПП Иван Винник заявил журналистам, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны приступил к рассмотрению поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса, документ может быть принят Радой еще в текущем году.

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