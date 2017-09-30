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    9 лет тюрьмы для журналистов. Лукаш о "беспрецедентной свободе слова"

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    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (271)

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    Как заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, в Украине любая антирежимная риторика закончится обвинениями в госизмене, сепаратизме, терроризме и покушении на госстрой и "девяточкой в тюрьме".
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в сепаратизме киевского журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина и приговорил их к 9 годам лишения свободы. 

    Приговор журналистам Васильцу и Тимонину. Видео
    Канал на Youtube Страна.ua
    9 лет "за сепаратизм". Приговор журналистам Васильцу и Тимонину

    Василец и Тимонин находятся в СИЗО с 2015 года. 

    Сообщалось, что Васильца и Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности в создании канала "Новороссия ТВ". Как утверждал сам журналист, он не имеет к телеканалу никакого отношения и не причастен ни к его формированию, ни к созданию и распространению информации на этом телеканале.

    По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, при нынешней власти в Украине любая риторика против нее закончится обвинениями в госизмене, сепаратизме, терроризме и покушении на госстрой.

    "Знаете причину этой жестокости? Это приговор для нас. Это нам должно стать очень страшно. Это мы должны замолчать и спрятаться. Это мы должны понять, что любая антирежимная риторика закончится обвинениями в госизмене, сепаратизме, терроризме и покушении на госстрой и девяточкой в тюрьме. Поэтому пресмыкающиеся так уверенно исполнили команду "фас"!" — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

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    Она заявила, что "убогим наследникам полицаев осталось совсем не долго носить за хозяином тапки", а здравомыслящим людям в таких ситуациях следует бороться.

    "Судьи! Команда "Вольно!". Отойдите от стенки, созданной из ваших страхов и холуйства, опустите руки и задумайтесь: что вы натворили? Что это за жестокость овечьей паники?" — пишет Лукаш.

    Facebook Елены Лукаш
    Комментарий Елены Лукаш

    Юрист в данном контексте сравнила Украину с Северной Кореей, Ираном и Египтом.

    "В Северной Корее приговорили заочно к смертной казни четырех журналистов из Южной Кореи за оскорбительные для КНДР книжные обзоры. Два журналиста-курда приговорены к смертной казни в Иране", — напомнила Лукаш.

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    Она добавила, что египетский суд вынес смертные приговоры в отношении шести человек по делу Мурси, двое из осужденных — журналисты Al Jazeera.

    "Нашим ублюдкам есть к чему стремиться", — резюмировала Лукаш.

    Facebook Елены Лукаш
    Комментарий Елены Лукаш
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