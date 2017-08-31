Свобода слова по-украински. ЧП и скандалы с журналистами РФ в Украине

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В среду на российском "Первом канале" заявили о похищении их журналистки Анны Курбатовой в центре Киева.

Как сообщили на телеканале, Курбатову "схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли". Отмечалось, что раньше в адрес журналистки якобы поступали угрозы, в частности после репортажа о Дне Независимости Украины, в котором она объясняла, "почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей – грустный праздник".

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СБУ в ответ заявила, что "все происходит в рамках законодательства. По словам пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской, Курбатова будет депортирована в Россию. При этом Гитлянская предупредила: "так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину".

В итоге журналистку выдворили из страны, запретив въезд на три года.

Очередная депортация

С началом конфликта на Донбассе Украина ограничила деятельность российских СМИ на своей территории. В марте 2015 года Украина приостановила аккредитацию при органах госвласти для 115 российских СМИ и запретила трансляцию основных российских телеканалов.

Впрочем, российским журналистам уже не привыкать – последние три года им регулярно "достается" от СБУ и не только.



Ниже приводится справочная информация о ЧП с российскими журналистами в Украине в 2014–2017 годах.

2017

15 августа Украина выдворила из страны российскую журналистку, специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян после ее сюжета о музыкальном фестивале Бандерштат.

26 июля стало известно, что из Украины выдворили российскую журналистку, сотрудницу телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Марию Князеву и запретили ей въезд в страну на три года. Как заявили в СБУ, Князева вела "деструктивную деятельность под псевдонимом "Саушкина". Кроме того, "россиянка использовала связи с пророссийскими СМИ и экспертами, чтобы собирать информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур Украины".

7 мая газета "Комсомольская правда" сообщила, что двух журналисток издания Марию Ремизову и Елену Бодуэн, аккредитованных на Евровидение, не пустили в Украину. Они были высажены с поезда в пункте контроля "Конотоп" украинскими пограничниками.

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6 мая директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили в Украину. Фотокорру выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

2016

19 декабря в Киеве около 20 человек ворвались в офис агентства РИА Новости с требованием прекратить работу видеомоста с городами Украины, который проходил в рамках "Съезда украинских землячеств России". Агрессивно настроенные молодые люди также выкрикивали антироссийские лозунги. Журналисты агентства, оставаясь на рабочих местах, вызвали службу охраны и полицию. После их прибытия радикалы покинули офис информационного агентства.

24 апреля без каких-либо объяснений украинские пограничники запретили въезд в страну сроком на пять лет специальному корреспонденту ВГТРК Дарье Григоровой, сообщив об этом решении в аэропорту.

2015

Вечером 24 сентября на границе Украины и Крыма в районе города Каланчак группой людей, не предъявивших никаких документов, была задержана корреспондент "Центрального телевидения" Екатерина Воронина. Она вместе с украинским оператором-стрингером по редакционному заданию снимала материал о блокаде полуострова "Правым сектором". После многочасового допроса в СБУ журналистку отпустили.

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1 июля корреспондентка "Первого канала" Александра Черепнина перестала выходить на связь с редакцией. Позже Черепнина связалась с каналом и рассказала, что ее задержала СБУ и инкриминировала фальсификацию одного из ее роликов. Позже СБУ заявила, что Черепниной запрещен въезд в Украину на три года – российская журналистка "пыталась снять подставной ролик, который будет дискредитировать украинскую власть".

2 июня журналисты телеканала "Россия 24" были задержаны на Майдане Незалежности. Оператор Максим Гриневич и журналист Ксения Колчина были переданы сотрудникам СБУ. После проверки СБУ задержанных отпустили.

14 апреля сотрудник российского телеканала "Звезда" Андрей Лунин подорвался на растяжке в донецком селе Широкино. Он получил тяжелое ранение головы и ноги. Корреспондента госпитализировали в больницу города Новоазовск в тяжелом состоянии.

19 марта стало известно, что корреспондент российского "Пятого канала" Леонид Муравьев выдворен сотрудниками СБУ за "пропагандистские материалы о конфликте на востоке Украины". Журналисту был запрещен въезд в Украину в течение пяти лет.

26 февраля стало известно, что журналистов российского телеканала LifeNews Жанну Карпенко и Александру Ульянову не выпускали из транзитной зоны аэропорта "Борисполь" в Киеве, запретив пользоваться телефоном и скайпом.

25 февраля сотрудниками СБУ без объяснения причин были задержаны журналисты "Первого канала" Елена Макарова и Сергей Коренев и корреспондент телекомпании НТВ Андрей Григорьев. 26 февраля стало известно, что все задержанные вернулись в Москву.

25 февраля корреспондента программы "Сегодня" российского телеканала НТВ Инну Осипову не пустили на территорию Украины. Журналистка прибыла рейсом из Москвы в киевский аэропорт "Жуляны", однако ее не выпустили из аэропорта, заявив, что она "не может доказать цель запланированного пребывания на территории Украины".

12 февраля стало известно, что СБУ задержала в Николаеве российского журналиста с украинским гражданством Андрея Захарчука, сотрудничавшего с информационным агентством "Невские новости". По информации "Невских вестей", Захарчук прибыл в Украину 2 февраля, а 10 февраля он был арестован СБУ за то, что "неправильно освещал события в Украине". 21 февраля Андрей Захарчук был освобожден в ходе обмена пленными на территории ЛНР.

30 января журналисты телеканала LifeNews корреспондент Елизавета Храмцова и оператор Наталья Калышева были задержаны сотрудниками СБУ в Киеве. В ночь на 31 января журналистки были возвращены с территории Украины через КПП "Синьковка" на украинско-российской границе в Черниговской области с последующим запретом въезда в Украину на пять лет.

16 января телеканал LifeNews сообщил о нападении митингующих в центре Киева на своих журналистов. Во время акции за отставку генпрокурора Виталия Яремы, которую освещали корреспондент Жанна Карпенко и оператор Александра Ульянова, около 20 человек подбежали к девушкам и разбили дорогостоящее оборудование. Карпенко и Ульяновой удалось извлечь с флеш-карты разбитой камеры видео нападения.

1 января неизвестные избили корреспондентку LifeNews и оператора в ходе факельного шествия националистов в центре Киева. Как сообщил канал, неизвестные толкнули журналистку Жанну Карпенко, она упала и ударилась головой. Кроме того, у журналистки отобрали телефон и камеру у оператора.

2014

26 ноября телеканал LifeNews сообщил, что корреспондентку Евгению Змановскую избили в Киеве при выполнении редакционного задания. Змановская освещала акцию футбольных фанатов, которые, по ее данным, собрались у дворца искусств "Украина", чтобы сорвать концерт артистки Ани Лорак.

19 ноября съемочную группу российского телеканала РЕН ТВ не пустили в Украину. Поводом для депортации из киевского аэропорта Борисполь стало то, что, по мнению украинских таможенников, приехавшие в страну в качестве журналисты, которые приехали в страну в качестве туристов, не смогли доказать, что проведут все время поездки в Киеве.

23 октября российский журналист Евгений Киселев, который несколько лет вел политические шоу на украинском телеканале "Интер", заявил о депортации с Украины. По словам Киселева, в киевском международном аэропорту Борисполь его не пропустили через границу и выдали постановление о депортации. Позже Госпогранслужба Украины разрешила Киселеву въехать на территорию Украины.

28 августа фотокорреспондент "Новой газеты" Евгений Фельдман был задержан, но через некоторое время отпущен представителями Нацгвардии в Марьинке (Донецкая область).

25 августа внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Максим Василенко, а также его коллега, корреспондент издания "Крымский телеграфъ" Евгения Королева были задержаны представителями "Правого сектора" в Донецкой области. 26 августа стало известно, что журналисты отпущены на свободу.

24 августа неизвестные вооруженные люди остановили на Макеевском шоссе в Донецке машину, в которой находилась внештатный корреспондент телеканала "Первый крымский" Анна Мохова и еще один журналист Алексей Шаповалов. Мохову подозревали в том, что она якобы нелегально пересекла границу Украины "для выполнения задач российских спецслужб". В ночь на 22 сентября журналистку освободили в рамках обмена пленными.

С 5 августа перестал выходить на связь специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Он работал в Донецке, Славянске и других городах востока Украины. 5 августа в редакции получили от него последний материал. А 3 сентября стало известно, что Стенин погиб в районе Донецка — автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Президент РФ подписал указ о награждении Стенина орденом Мужества посмертно.

11 июля при обстреле в украинском Луганске был ранен в руку осколком мины оператор LifeNews Валерий Мороз.

3 июля съемочная группа "Первого канала", которая работала в Славянске, попала под обстрел. Гостиницу, где остановились журналисты, разбомбили.

1 июля журналист РЕН ТВ Денис Кулага и оператор РЕН ТВ Вадим Юдин были ранены в Луганской области. Рядом с корреспондентом взорвался снаряд, у него был поврежден слух. Контузию получил и Юдин.

30 июня оператор российского "Первого канала" Анатолий Клян был убит в Донецке. Оператор был одним из пассажиров автобуса с солдатскими матерями, которые требовали роспуска одной из воинских частей. Журналист был ранен в живот в результате обстрела и скончался по дороге в больницу. Указом президента РФ Клян был награжден орденом Мужества посмертно.

17 июня корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин были убиты в результате минометного обстрела под Луганском. Журналисты похоронены на Троекуровском кладбище в Москве. Указом президента РФ награждены орденами Мужества посмертно.

14 июня телеканал "Звезда" сообщил о задержании СБУ своих журналистов в Украине. Корреспондент Евгений Давыдов и звукоинженер Никита Конашенков были задержаны в Днепропетровске. 16 июня они были освобождены и прилетели в Москву.

6 июня журналисты телеканала "Звезда" Андрей Сушенков и Антон Малышев были задержаны на блокпосту около Славянска. Их обвинили в наблюдении за блокпостом силовиков и сборе информации о нем. Представители СМИ были переданы сотрудникам СБУ. В ночь на 9 июня журналистов освободили и передали российской стороне.

18 мая Минобороны Украины сообщило о задержании в районе Краматорска российских журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко. Украинские власти обвинили их в содействии "терроризму" на востоке страны. 25 мая журналисты были освобождены.

9 мая 23-летний внештатный оператор видеоагентства Russia Today RUPTLY Федор Завалейков был ранен во время боев в Мариуполе. С тяжелым пулевым ранением в живот его доставили в местную больницу, где сделали срочную операцию. 12 мая Завалейкова доставили в Москву, где сделали вторую операцию.

16 апреля съемочную группу телеканала "Россия 24" — корреспондента Евгения Решетнева, оператора Сергея Трускова и инженера Вадима Кливанова — без объяснения причин задержали неподалеку от города Изюм. 17 апреля группа была освобождена.

В апреле корреспондент издания "Сегодня.Ру" Алексей Худяков был похищен людьми в масках в центре Донецка. Сообщалось, что похитители вывезли журналиста в лес, где запугивали и заставили якобы подписать документы о том, что он готов работать на СБУ в качестве агента в Москве.