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    Аналитика и комментарии

    Постмайданная "свобода слова": соцсети об аресте Васильца и Тимонина

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    Суд приговорил к 9 годам лишения свободы обвиняемых в сепаратизме журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина. Что же послужило доказательством вины работников СМИ и как отреагировали на это событие украинцы в соцсетях?
    Евгений Тимонин и Дмитрий Василец в зале суда

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Профессия журналист в Украине с каждым годом становится опаснее. В четверг, 28 сентября, Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в сепаратизме киевского журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина и приговорил их к 9 годам лишения свободы. Василец и Тимонин находятся в СИЗО с 2015 года. Их задержали по обвинению в сепаратизме, в частности в создании канала "Новороссия ТВ".

    Сам Дмитрий Василец заявил, что он не имеет никакого отношения ни к созданию "Новороссии ТВ", ни к распространению информации на этом этого канале. По его словам, и обыск, и задержание – политические действия, связанные с деятельностью общественного движения "Медиа-люстрация".

    В украинском сегменте соцсетей решение суда вызвало шквал негодования:

    "Многомесячная судебная эпопея с блогерами Дмитрием Васильцом и Евгением Тимониным сегодня завершилась. Приговор уникален по своему цинизму и правовому нигилизму: 9 лет лишения свободы, каждому, за "пособничество терроризму". При этом НИ ОДНОГО свидетеля в деле";

    "Суд сослался на сайт Миротворец в качестве доказательства существования человека и определения его в качестве сепаратиста!".

    "А вот скажите мне: кто в Украине признал ДНР И ЛНР террористическими организациями? Вы удивитесь, НИКТО. НИ ОДИН ОРГАН", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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