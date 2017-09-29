Постмайданная "свобода слова": соцсети об аресте Васильца и Тимонина

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Профессия журналист в Украине с каждым годом становится опаснее. В четверг, 28 сентября, Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в сепаратизме киевского журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина и приговорил их к 9 годам лишения свободы. Василец и Тимонин находятся в СИЗО с 2015 года. Их задержали по обвинению в сепаратизме, в частности в создании канала "Новороссия ТВ".

Сам Дмитрий Василец заявил, что он не имеет никакого отношения ни к созданию "Новороссии ТВ", ни к распространению информации на этом этого канале. По его словам, и обыск, и задержание – политические действия, связанные с деятельностью общественного движения "Медиа-люстрация".

В украинском сегменте соцсетей решение суда вызвало шквал негодования:

"Многомесячная судебная эпопея с блогерами Дмитрием Васильцом и Евгением Тимониным сегодня завершилась. Приговор уникален по своему цинизму и правовому нигилизму: 9 лет лишения свободы, каждому, за "пособничество терроризму". При этом НИ ОДНОГО свидетеля в деле";

"Суд сослался на сайт Миротворец в качестве доказательства существования человека и определения его в качестве сепаратиста!".

"А вот скажите мне: кто в Украине признал ДНР И ЛНР террористическими организациями? Вы удивитесь, НИКТО. НИ ОДИН ОРГАН", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook