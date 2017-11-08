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    Приняв закон о реинтеграции, Украина разорвет дипотношения с Россией - СМИ

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (202)

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    По информации СМИ, в случае принятия закона о реинтеграции Донбасса представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария.
    Верховная Рада Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от правящего "Блока Петра Порошенко" (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией, сообщает "Коммерсант".

    Заседание Верховной Рады 6 октября
    УНИАН
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    Как информировали источники газеты, большинство парламентариев поддержат закон "о реинтеграции Донбасса", рассмотрение которого пройдет 16 ноября. Закон вступит в силу после соответствующего указа президента страны Петра Порошенко, после чего, как отмечает издание, российские дипучреждения в Украине, а украинские в России будут закрыты.

    Газета также сообщает, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария. Собеседники издания отметили, что разрыв дипотношений с Россией никак не входит в планы Порошенко.

    Верховная Рада 6 октября утвердила в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты не рассматривали документ.

    Представитель президента в парламенте Ирина Луценко накануне заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября.

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    Верховная Рада соберется на пленарную неделю с 7 по 10 ноября, за ней следует вторая пленарная неделя — с 14 по 17 ноября.

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