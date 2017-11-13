Лобода, Лорак и Барских получили награды в России

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Украинские артисты Светлана Лобода, Ани Лорак, Вера Брежнева, Макс Барских и другие получили премию "Золотой граммофон", торжественная церемония которой состоялась в воскресенье на сцене Кремлевского дворца.

Ведущими выступили Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Первым награду получила группа "Би-2", которая исполнила песню "Компромисс", следом за ними статуэтку вручили Полине Гагариной за композицию "Драмы больше нет", Максу Барских за его "Туманы". Под занавес вечера гости церемонии услышали "Выпускной" Басты и "Как Челентано" Александра Реввы — оба артиста покинули Кремлевский дворец с почетной наградой.

В очередной раз без награды не остался Григорий Лепс — драгоценный граммофон ему принес хит "Что ж ты натворила". Среди постоянных победителей оказался и Стас Михайлов — на этот раз в сердца слушателей запала песня "Ты всё", а также София Ротару, которая исполнила композицию "На семи ветрах", и Филипп Киркоров — он получил награду в 22-й раз.

Пополнилась коллекция и нескольких дуэтов — Ирине Дубцовой и Леониду Руденко принес победу трек "Москва-Нева", Ани Лорак и рэпер Мот получили статуэтку за композицию "Сопрано", Николай Басков и Алина Август за песню "Ждать тебя".

Премия "Золотой граммофон" была учреждена Русским радио. За 22 года существования премии ее вручили более чем 500 российским артистам.

Ранее зрители российского "Первого канала" проголосовали за то, чтобы увидеть в новогодних эфирах украинских певиц Ани Лорак, Светлану Лободу и киевскую группу "Грибы".