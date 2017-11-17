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Появились кадры срыва спектакля Райкина в Одессе
20:58
17.11.2017
(обновлено:
21:03 17.11.2017
)
17
Националисты сорвали моноспектакль российского артиста Константина Райкина в Одессе. Трансляцию на своей странице в Facebook вел один из них Сергей Стерненко.
facebook.com/sternenko
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