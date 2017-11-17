наверх
17.11.201721:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Появились кадры срыва спектакля Райкина в Одессе

    (обновлено: )17
    Националисты сорвали моноспектакль российского артиста Константина Райкина в Одессе. Трансляцию на своей странице в Facebook вел один из них Сергей Стерненко.
    Появились кадры срыва концерта Райкина в Одессе. Видео
    facebook.com/sternenko
    Ссылки по теме:
      Темы дня
      НАБУ
      Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
      Флаг Украины и герб России
      Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
      Флаг Украины
      Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
      Флаги Украины и Польши
      Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор