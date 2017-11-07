Эксперт: криминал расцвел, в полиции некому раскрывать преступления

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Гражданскому министру силового ведомства Арсену Авакову уже давно пора снять розовые очки и заняться исправлением ситуации. Работа министерства развалена, преступность растет, сотни дел расследуются годами и с каждым днем накапливаются, злодеев не ловят по "горячим следам", умышленные убийства остаются не раскрытыми и их количество только увеличивается.

Сегодня ждать помощи от полиции бесполезно: патрульная на вызовы приезжает с большим опозданием, если вообще доезжает. На улицах и на дорогах страны творится хаос и только Аваков пытается всех уверить, что все идет по плану, расписывая головокружительные успехи, которых якобы, за время его чуткого руководства, достигло МВД.

Министр пытается всех уверить в том, что за девять месяцев 2017 года раскрываемость преступлений увеличилась на 25,6%, по сравнению с прошлым годом. А количество преступления якобы уменьшилось на 14,5% — в прошлом году совершили 49,1 тысячу, а в этом только 41,9 тысяч. По сравнению с прошлым годом количество совершенных умышленных убийств и тяжких телесных повреждений повлекших смерть уменьшилось на 18% и 17% соответственно. А вот раскрываемость достигла небывалых высот — умышленных убийств — 88%, а тяжких телесных со смертельным исходом — 92%.

По данным министра Авакова якобы уменьшилось количество грабежей, разбойных нападений, краж и раскрывается якобы каждое второе преступление. Ну просто – картина маслом. А ведь нераскрытыми остаются резонансные преступления: взрывы автомобилей и гибель журналиста Павла Шеремета, чеченца Али Тимаева (Тимура Махаури), расстрел Амина Окуевой и харьковского бизнесмена Эдуарда Аксельрода.

Состояние дел в МВД – очень плохое, сообщил РИА Новости Украина экс-замгенпрокурора Алексей Баганец.

"Раскрытие тяжких преступлений не может улучшиться до 88% и даже 92%. Это 100%-ные манипуляции с цифрами, потому что сегодня в полиции раскрывать преступления некому. Сломана правоохранительная система, которая раньше работала на взаимодействии разных структур и координировалась прокурором.

После совершения тяжких преступлений, убийств, в первые же дни прокурор лично заслушивал следователей и следственно-оперативные группы по проделанной работе, направленной на раскрытие преступления. Решали, что еще надо сделать и как. А учитывая то, сколько профессионалов за последнее время уволили из МВД и прокуратуры, нет команды, которая способна поднимать такой процент раскрытия умышленных убийств – 88%.

Это фальш. Я в это не верю и, если бы проверил статистику, сто процентов это опроверг. Полиция и прокуратура, чтобы показать хоть какие-то позитивные движения, могут не регистрировать сообщения в единый реестр досудебных расследований или же регистрировать под другими видами правонарушений, чтобы снизить количество тяжких", – отмечает Алексей Баганец.

По мнению экс-замгенпрокурора, есть масса способов повлиять на статистику. Если бы реально были успехи с раскрытием убийств, у нас бы раскрывались нашумевшие убийства, но они по сей день не раскрыты. Более того, нет и дня, чтобы кого-то не убили, взорвали, расстреляли.

"В раскрытие убийства Павла Шеремета я верю, но я не верю, что оно будет раскрыто этой командой. Нет сейчас в МВД тех, кто способен это сделать. А раскрывать такие преступления, совершенные таким демонстративным, нахальным способом не по "горячим" следам, сложно и некому.

А министр МВД – гражданский человек. Он политическая фигура, а если он представляет политическую силу, надо добиваться авторитета на фоне того, что к нынешней власти у народа – масса претензий. А значит, надо манипулировать, обманывать, чтобы сберечь свой рейтинг в надежде, что это поможет на предстоящих выборах", – отмечает юрист.

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Алексей Баганец уверен, что нужно объединить все силы и добиться результата. При нынешних подходах ситуация никогда не измениться к лучшему. Мало того, что выбили профессионально подготовленных людей, так еще и в 2012 году заложили под правоохранительную систему бомбу замедленного действия, приняв поправки к уголовно-процессуальному кодексу. После этого оперативные сотрудники уголовного розыска по преступлениям, зарегистрированным в едином реестре, могут работать только по поручению следственного прокурора. По своей инициативе, как было раньше, в рамках оперативно-розыскного дела, уже не могут.

А у одного следователя в Киеве – 600-700 уголовных производств: он не успеет за всю жизнь выписать столько поручений.

"Нужны изменения в УПК и отказаться от этой пагубной заграничной практики. К сожалению, времена нынче не те. И как быть с тем, что у того же начальника полиции Киева Крищенко в его подчинении только три службы — уголовный розыск, следствие и участковые. Остальные подчиняются не ему. В том числе и патрульная, которая раньше использовалась для поимки преступника по "горячим" следам, перекрытия дорог.

Сегодня никакой координации нет. Поэтому и произошла трагедия в Княжичах. Они должны наконец понять, что реформа – это не значит все сломать. Реформа – это изменения к лучшему. Но за это время, когда результатов к лучшему нет и это очевидно, нужно остановиться, откорректировать, отказаться от провальных изменений. И тогда работа наладиться. Но никому до этого дела нет. А будет еще хуже, в этом я уверен", – подчеркнул прокурор.

Глава МВД озвучил небывалые результаты работы полиции, которыми не мог похвастаться ни один из его предшественников даже в относительно спокойные годы в стране. В министерстве хотят желаемое выдать за действительное.