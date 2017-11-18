Хакеры похитили персональные данные участников АТО в Донбассе

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Хакеры похитили персональные данные участников антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, взломав компьютер подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, сообщает пресс-служба Киберполиции.

"Мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники", — заявил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

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"Пользователь соцсети под вымышленным именем предлагал загрузить архивы с персональной информации участников АТО", — добавил он.

Как отмечается, Киберполиция определяет пути поражения компьютера вирусом и устанавливает причастных к хакерства.

Скриншот с сайта Киберполиции Украины Хакеры похитили персональные данные участников АТО

Напомним, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya. Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

В начале ноября стало известно, что хакеры пытались взломать программу управления украинской артиллерией.