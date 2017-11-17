Вятрович прокомментировал "давление поляков" и отставку

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что не готов уйти в отставку под давлением польской стороны.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Вместе с тем глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.

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"Я не готов идти в отставку и не вижу для этого причин. Я считаю, очень важным для Украины то, что я делаю. Я убежден, что уступки, которые делаются под давлением поляков, могут иметь катастрофические последствия для Украины, потому что это будет означать, что и другие страны будут пытаться диктовать Украине их видение украинского прошлого", — заявил Вятрович в пятницу журналистам.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах.

Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".