Вятрович назвал следующий шаг украинизации в стране

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Следующим шагом после принятия Верховной Радой закона об образовании на пути к "украинизации" граждан должен стать закон о государственном языке, заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в интервью изданию "Главред".

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В конце сентября президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

"Я надеюсь, что после принятия закона об образовании, тоже чрезвычайно важного, следующим шагом должно быть принятие закона о государственном языке", — заявил Вятрович.

По его словам, "процесс украинизации" пока нельзя считать завершенным. "Знаю, что мои друзья и коллеги и представители общественности разработали адекватный проект этого закона, и он вскоре будет рассматриваться в Верховной Раде. Я бы очень хотел, чтобы он был принят, потому что это первая целостная попытка защиты украинского языка в Украине", — отметил Вятрович.

По его мнению, украинский язык необходимо защищать, так как в период отсутствия государственности Украины этот язык "уничтожали" именно государственными методами и только сознательная госполитика "сможет поставить украинский язык на ноги".

В январе в Раду было внесено несколько вариантов "языковых" законов. Все они подразумевали повышение статуса украинского языка как государственного. Но депутаты не достигли консенсуса, и законы не были приняты.