Порошенко и Дуда осудили антипольские акты вандализма в Украине

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В субботу президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи в Мюнхене обсудили вопросы межнационального примирения и осудили акты вандализма на польском кладбище под Киевом и во Львовской области, сообщил пресс-секретарь украинского главы государства Святослав Цеголко.

"Порошенко и Дуда обсудили вопросы примирения, осудив вандализм в Гуте Пеняцкой и Быковне", — написал Цеголко в субботу в Twitter. Кроме этого Цеголко сообщил, что главы двух государств отметили важность сохранения санкций против РФ для выполнения Минска-2 и восстановления территориальной целостности Украины.

По данным пресс-службы главы украинского государства, в ходе встречи также была достигнута договоренность о проведении "в ближайшее время" в Киеве консультационного комитета президентов Украины и Польши.

В январе на Украине произошло два акта вандализма антипольской направленности. Первый инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Второй акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.