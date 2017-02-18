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    Петр Порошенко и Анджей Дуда ведут переговоры в Мюнхене

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (24)

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    Как сообщил пресс-секретарь украинского главы государства Святослав Цеголко, в Мюнхене начались переговоры Петра Порошенко с президентом Польши Анджеем Дудой.
    Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в субботу проводят переговоры на полях Мюнхенской конференции, сообщил пресс-секретарь украинского главы государства Святослав Цеголко.

    "Начались переговоры с президентом Польши Дудой", — написал Цеголко в микроблоге Twitter.

    Он сопроводил свою публикацию фотографией, на которой Порошенко сидит за столом переговоров с Дудой. Другие подробности не сообщаются.

    @STsegolko
    Петр Порошенко и Анджей Дуда ведут переговоры в Мюнхене

    Ранее пресс-служба Порошенко сообщила о планах Порошенко в субботу встретиться в рамках Мюнхенской конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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