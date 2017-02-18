КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в субботу проводят переговоры на полях Мюнхенской конференции, сообщил пресс-секретарь украинского главы государства Святослав Цеголко.

"Начались переговоры с президентом Польши Дудой", — написал Цеголко в микроблоге Twitter.

Он сопроводил свою публикацию фотографией, на которой Порошенко сидит за столом переговоров с Дудой. Другие подробности не сообщаются.

@STsegolko Петр Порошенко и Анджей Дуда ведут переговоры в Мюнхене

Ранее пресс-служба Порошенко сообщила о планах Порошенко в субботу встретиться в рамках Мюнхенской конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.