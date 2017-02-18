Deutsche Welle: Запад на распутье, а Мюнхенская конференция - навигатор

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Значение 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается в пятницу, 17 февраля, трудно переоценить. К набору ставших в последние годы привычными тем (Сирия, Украина, Россия, терроризм), которые там обсуждаются, добавилась новая — внутренний кризис Запада, связанный с избранием миллиардера Дональда Трампа новым президентом США", — пишет Deutsche Welle.

"Трамп меня пугает", — признался в одном интервью глава конференции Вольфганг Ишингер. По словам бывшего дипломата, его беспокоит то, что глава Белого дома не обозначил четко своих партнеров. Трамп стал первым американским президентом, поставившим под сомнение НАТО и заявившим о приоритете национальных интересов ("США — в первую очередь"), напомнил автор статьи Роман Гончаренко.

"Шок от этих слов в Европе еще не прошел, и к представителям новой американской администрации в Мюнхене будет приковано особое внимание. Одна из дискуссий, участие в которой примут президент Украины Петр Порошенко и один из критиков Трампа, американский сенатор Джон Маккейн, называется "Конец Запада, каким мы его знаем?". Наконец, не останется без внимания и кризис Европейского Союза, вызванный запланированным выходом из него Великобритании", — продолжает журналист.

Конференция на фоне избирательной кампании

"Будущее Запада, пожалуй, один из главных вопросов, который интересует сейчас политиков и экспертов. Соединенные Штаты на форуме в Мюнхене будут представлять вице-президент Майк Пенс, глава Пентагона Джеймс Мэттис и традиционно большая делегация военных и сенаторов. В целом в Мюнхене соберутся около 30 президентов и премьер-министров, а также около 80 министров обороны и иностранных дел", — говорится в публикации.

"Кроме того, конференция пройдет на фоне начавшейся в Германии избирательной кампании по выборам в бундестаг. Ожидается выступление канцлера, главы консервативного блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель. Пока неясно, выступит ли ее главный соперник — будущий кандидат в канцлеры от социал-демократов Мартин Шульц", — пишет DW.

Как все начиналось

"В СМИ Мюнхенскую конференцию часто называют "Давосом по политике безопасности", сравнивая ее со Всемирным экономическим форумом в Швейцарии. На самом деле было бы правильным обратное сравнение, потому что мюнхенский форум старше давосского на восемь лет. Ежегодные "Встречи по оборонной политике", как они изначально назывались, проходят в Мюнхене с 1963 года", — говорится в статье.

"Их инициатором и многолетним председателем был Эвальд-Хайнрих фон Кляйст-Шменцин. Во время Второй мировой войны потомок прусских дворян, будучи офицером вермахта, воевал на восточном фронте, участвовал в блокаде Ленинграда. Летом 1944 года фон Кляйст-Шменцин входил в круг заговорщиков, устроивших неудавшееся покушение на Гитлера. После войны он занимался в ФРГ издательским бизнесом, основав влиятельный военно-политический журнал", — напоминает автор публикации.

Россия в фокусе

"Под влиянием Кубинского кризиса 1962 года фон Кляйст-Шменцин решил создать конференцию военных экспертов и политиков, направленную на предотвращение новой мировой войны. В первые десятилетия число участников составляло несколько десятков, они представляли всего несколько стран НАТО, прежде всего — США и Западную Германию, а главной темой была холодная война с СССР", — пишет DW.

"После ее окончания круг участников и тем расширился, в 1990-е годы постоянными гостями в Мюнхене стали лидеры стран Восточной Европы, в том числе России. Именно там президент РФ Владимир Путин произнес в 2007 свою знаменитую "Мюнхенскую речь", шокировавшую публику антизападной риторикой. После фон Кляйста-Шменцина Мюнхенскую конференцию до 2008 года возглавлял бизнесмен и бывший советник канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик, которого сменил Вольфганг Ишингер, и который продолжает ее расширять", — отмечает автор статьи.

"Уже при Ишингере в 2009 году был создан экспертный совет, который консультирует председателя. Россию в этом органе представляет глава правления "Сбербанка" Герман Греф. Кроме того, у Ишингера сложились хорошие личные отношения с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который стал завсегдатаем Мюнхенской конференции", — говорится в публикации.

Генералы в форме и капитаны бизнеса

"Конференция — частная структура. И хотя правительство Германии тоже выделяет средства на ее проведение, львиную долю затрат несут спонсоры — крупный немецкий бизнес, например, автоконцерн BMW. Так сложилось, что конференция всегда проходит в здании пятизвездочной гостиницы "Баварский двор", расположенной в самом сердце Мюнхена", — пишет DW.

"Каждый год на три дня в феврале это здание наполняют люди в военной форме. Это — главная публика форума, но не только. Кроме известных политиков, в банкетном зале, где проходят основные выступления, можно встретить не только глав западных концернов, но и крупных бизнесменов из России и других стран бывшего СССР", — говорится в статье.