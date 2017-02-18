На встречу "нормандского формата" в Мюнхене отведен один час - источник

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. На министерскую встречу "нормандского формата" в Мюнхене, которая должна пройти в субботу, отведен один час, заявил РИА Новости источник в немецкой дипломатической делегации.

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По его словам, это связано с плотным расписанием ее участников.

"Встреча запланирована в отеле Bayerisches Hof, она пройдет с 14.30 до 15.30", — сказал источник, добавив, что столь ограниченное время встречи связано с "традиционно плотным расписанием участников в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности".

Напомним, с 17 по 19 февраля проходит Мюнхенская конференция по безопасности. На субботу запланирована встреча глав МИД в "нормандском формате".

Эта встреча состоится на фоне очередного обострения ситуации в Донбассе, о котором еще в конце января заявили ополченцы и украинские силовики.