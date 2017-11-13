Вятрович отменил женские дни. Новые предложения историка

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украинский институт нацпамяти под руководством Владимира Вятровича, который в народе уже окрестили "Институтом имени Альцгеймера", снискал себе недобрую славу своими скандальными инициативами. В частности, в январе 2017 года Вятрович предложил новый календарь праздников: отменить 8 Марта, 1 Мая, а также перенести выходной день с 9 на 8 мая.

Тогда это вызвало взрыв возмущения у общественности. Но, похоже, на этом глава Института нацпамяти решил не останавливаться.

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Новый формат

На днях Вятрович опять предложил внести изменения в календарь украинских праздников, в частности, переформатировать 8 марта и перенести выходной с 9 на 8 мая. Об этом он заявил в интервью изданию "Главред".

Планируется поменять 8 марта с Международного женского дня в День борьбы за права женщин, который будут отмечать без выходного.

По словам Вятровича, также предлагается изменить статус 1 мая – переименовать его с "Международного дня солидарности трудящихся" в "Праздник труда". При этом день останется выходным.

А вот победу во Второй мировой войне 8 мая (вместо 9 мая) будут праздновать и как выходной день.

"Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры", – отметил Вятрович.

Впрочем, к самому Вятровичу в обществе уже сложилось достаточно неоднозначное мнение, а к его инициативам многие перестали относиться серьезно. Из-за скандальных заявлений, в Польше, например, вообще хотят сделать Вятровича персоной нон-грата.

Антисоветский календарь

Еще три года назад украинские власти взяли курс на десоветизацию страны, объявив тем самым новую эпоху без советских символов, памятников и праздников. В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Тогда власти впервые взялись менять и календарь с праздниками.

Первый шаг к изменениям был сделан: Украина отказалась от праздника 23 февраля (День защитника Отечества) в пользу 14 октября (День Защитника Украины). Как говорилось в указе, "это сделано с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа".

"День защитника Украины — 14 октября, на Покров. Абсурдно праздновать 23 февраля — день страны-агрессора и ее оккупационных войск", — заявлял президент Петр Порошенко.

Однако до сих пор украинцы неоднозначно относятся к таким изменениям. По последним соцопросам, многие украинцы против отмены 23 февраля.

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Дальше дело не пошло

Впрочем, после отмены 23 февраля дальше дело не пошло. Инициативу по отмене государственных праздников 8 марта, 1 и 2 мая в обществе восприняли негативно.

Напомним, в январе 2017 года Украинский институт нацпамяти предложил сократить календарь государственных праздников и памятных дней. С такой инициативой выступил директор института Вятрович.

По его мнению, "на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, которые знаменуют переломные, чрезвычайно важные для Украины как государства события, например: День независимости, День Конституции". В то же время много других выходных дней "сдерживают развитие страны".

Следуя этой концепции, Институт нацпамяти предложил украинцам отказаться от празднования 8 Марта, 1 Мая, а также перенести выходной день с 9 на 8 мая. Вместо этих праздников, которые посчитали советскими атавизмами, предлагалось несколько дней в году чтить память жертв различных репрессий. Разработанный законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях" был тогда представлен для общественного обсуждения.

Однако инициатива получила шквал критики, а Вятровичу пришлось оправдываться: мол, предлагал лишь отменить выходные в эти дни, а не празднование указанных дат.

На сайте президента Украины даже появилась петиция о закрытии Института нацпамяти в связи с его антинародной деятельностью.

По мнению автора петиции, лишение статуса государственного праздника Международного дня борьбы за права женщин 8 марта ущемляет права украинцев, поскольку женщины составляют половину населения Украины, а трудящиеся — ее подавляющее большинство.

В итоге — в Институте нацпамяти мнение свое изменили. Праздник предложили оставить, но переименовать из Международного женского дня в День борьбы за права женщин.

По материалам из открытых источников интернет