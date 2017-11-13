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    Вятрович отменил женские дни. Новые предложения историка

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    Еще три года назад власти взяли курс на отказ от советских праздников. Первый шаг был сделан — 23 февраля отменили, но до 8 Марта дело не дошло, так как общество не на шутку возмутилось. Однако, похоже, главу Института нацпамяти Вятровича это не остановило.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Украинский институт нацпамяти под руководством Владимира Вятровича, который в народе уже окрестили "Институтом имени Альцгеймера", снискал себе недобрую славу своими скандальными инициативами. В частности, в январе 2017 года Вятрович предложил новый календарь праздников: отменить 8 Марта, 1 Мая, а также перенести выходной день с 9 на 8 мая.

    Тогда это вызвало взрыв возмущения у общественности. Но, похоже, на этом глава Института нацпамяти решил не останавливаться.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
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    Новый формат

    На днях Вятрович опять предложил внести изменения в календарь украинских праздников, в частности, переформатировать 8 марта и перенести выходной с 9 на 8 мая. Об этом он заявил в интервью изданию "Главред"

    Планируется поменять 8 марта с Международного женского дня в День борьбы за права женщин, который будут отмечать без выходного.

    По словам Вятровича, также предлагается изменить статус 1 мая – переименовать его с "Международного дня солидарности трудящихся" в "Праздник труда". При этом день останется выходным.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
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    А вот победу во Второй мировой войне 8 мая (вместо 9 мая) будут праздновать и как выходной день.

    "Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры", – отметил Вятрович.

    Впрочем, к самому Вятровичу в обществе уже сложилось достаточно неоднозначное мнение, а к его инициативам многие перестали относиться серьезно. Из-за скандальных заявлений, в Польше, например, вообще хотят сделать Вятровича персоной нон-грата.

    Антисоветский календарь

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
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    Еще три года назад украинские власти взяли курс на десоветизацию страны, объявив тем самым новую эпоху без советских символов, памятников и праздников. В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Тогда власти впервые взялись менять и календарь с праздниками.

    Первый шаг к изменениям был сделан: Украина отказалась от праздника 23 февраля (День защитника Отечества) в пользу 14 октября (День Защитника Украины). Как говорилось в указе, "это сделано с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа"

    "День защитника Украины — 14 октября, на Покров. Абсурдно праздновать 23 февраля — день страны-агрессора и ее оккупационных войск", — заявлял президент Петр Порошенко.

    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина
    Лукаш: геноцид для Вятровича - история, а для украинцев - реальность

    Однако до сих пор украинцы неоднозначно относятся к таким изменениям. По последним соцопросам, многие украинцы против отмены 23 февраля. 

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    Дальше дело не пошло

    Впрочем, после отмены 23 февраля дальше дело не пошло. Инициативу по отмене государственных праздников 8 марта, 1 и 2 мая в обществе восприняли негативно. 

    Напомним, в январе 2017 года Украинский институт нацпамяти предложил сократить календарь государственных праздников и памятных дней. С такой инициативой выступил директор института  Вятрович.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
    Вятрович и институт Нацпамяти вводит моду на свастику в Facebook

    По его мнению, "на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, которые знаменуют переломные, чрезвычайно важные для Украины как государства события, например: День независимости, День Конституции". В то же время много других выходных дней "сдерживают развитие страны".

    Следуя этой концепции, Институт нацпамяти предложил украинцам отказаться от празднования 8 Марта, 1 Мая, а также перенести выходной день с 9 на 8 мая. Вместо этих праздников, которые посчитали советскими атавизмами, предлагалось несколько дней в году чтить память жертв различных репрессий. Разработанный законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях" был тогда представлен для общественного обсуждения.

    Однако инициатива получила шквал критики, а Вятровичу пришлось оправдываться: мол, предлагал лишь отменить выходные в эти дни, а не празднование указанных дат.

    Проект нового календаря от Вятровича
    РИА Новости Украина
    Праздники по-новому. Проект нового календаря от Вятровича

    На сайте президента Украины даже появилась петиция о закрытии Института нацпамяти в связи с его антинародной деятельностью.

    По мнению автора петиции, лишение статуса государственного праздника Международного дня борьбы за права женщин 8 марта ущемляет права украинцев, поскольку женщины составляют половину населения Украины, а трудящиеся — ее подавляющее большинство.

    В итоге — в Институте нацпамяти мнение свое изменили. Праздник предложили оставить, но переименовать из Международного женского дня в День борьбы за права женщин.

    По материалам из открытых источников интернет 

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