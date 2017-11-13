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    Аналитика и комментарии

    Без 8 марта, но пока с 1 мая. Соцсети о календаре праздников Вятровича

    (обновлено: )56346
    Глава института нацпамяти вспомнил о календаре украинских праздников. Вятрович предлагает 8 марта лишить статуса выходного и переименовать в День борьбы за права женщин, а 1 мая – в День труда. Как отреагировали на это сами украинцы в соцсетях?
    Владимир Вятрович
    Facebook Владимира Вятровича

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
    Вятрович отменил женские дни. Новые предложения историка

    Календарь праздничных дней в Украине может существенно изменится уже в следующем году. День 8 марта будет переформатирован из Международного женского дня в День борьбы за права женщин и лишится статуса выходного, сообщили украинские СМИ, ссылаясь на слова главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. По его же словам, 1 мая остается праздником, но не как Международный день солидарности трудящих, а День труда. Также оставлено в силе предложение о переносе выходного дня с 9 мая на 8 мая.

    "Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, потому что он получил замечания со стороны Министерства культуры", — отметил Вятрович. 

    Немало замечаний получило предложение и в соцсетях: "Переформатор. А не пора ли дать отпуск трудолюбивому Сизифу? Вид-то нездоровый…"; " ОН специально, что ли, дразнит своих врагов?". " Праздники можно убрать, добавить, поменять. Но от кого мы это слышим? Он что заслуженный деятель Украины, Герой Украины, реальный лидер нации?!" – Пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook


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