Без 8 марта, но пока с 1 мая. Соцсети о календаре праздников Вятровича

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Календарь праздничных дней в Украине может существенно изменится уже в следующем году. День 8 марта будет переформатирован из Международного женского дня в День борьбы за права женщин и лишится статуса выходного, сообщили украинские СМИ, ссылаясь на слова главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. По его же словам, 1 мая остается праздником, но не как Международный день солидарности трудящих, а День труда. Также оставлено в силе предложение о переносе выходного дня с 9 мая на 8 мая.

"Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, потому что он получил замечания со стороны Министерства культуры", — отметил Вятрович.

Немало замечаний получило предложение и в соцсетях: "Переформатор. А не пора ли дать отпуск трудолюбивому Сизифу? Вид-то нездоровый…"; " ОН специально, что ли, дразнит своих врагов?". " Праздники можно убрать, добавить, поменять. Но от кого мы это слышим? Он что заслуженный деятель Украины, Герой Украины, реальный лидер нации?!" – Пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook



