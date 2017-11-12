Вятрович раскрыл детали нового календаря выходных в Украине

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Инициатива Украинского института национальной памяти об изменении календаря государственных праздников предполагает в качестве выходного 1 мая: его формат будет изменен — речь идет о Празднике труда, а не о Международном дне солидарности трудящихся, сообщил директор института Владимир Вятрович в ходе чате в "Главреде".

По его словам, оставлено в силе предложение о переносе выходного с 9 мая на 8 мая и о переформатировании 8 марта с Международного женского дня на День борьбы за права женщин, предложено лишить его статуса выходного.

"Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры", — подчеркнул Вятрович, добавив, что была достигнута договоренность о проведении широких консультаций с участием общественности и Минкультуры, чтобы, возможно, подавать этот законопроект как правительственный.

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"Если этого сделать не удастся, то имеем уже поддержку значительного количества народных депутатов, поэтому будем подавать его как депутатский законопроект. Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это — продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором", — добавил он.

Ранее сообщалось, что на Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать два раза по три дня, но при этом на один день меньше, чем в прошлом году. Выходные – с 30 декабря (суббота) до 1 января (понедельник) и с 6 января (суббота) до 8 января (понедельник) включительно. Сокращенных рабочих дней перед Новым годом не предполагается.