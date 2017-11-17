Парубий убежден, что Трамп утвердит военную помощь на $350 млн

КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что президент США Дональд Трамп подпишет оборонный бюджет, который предусматривает выделение Киеву 350 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности.

Посольство Украины в США ранее сообщило, что сенат Соединенных штатов одобрил оборонный бюджет на 2018 год, который предполагает выделение 350 миллионов долларов для предоставления помощи Украине в оборонной сфере.

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"От имени всех народных депутатов выражаю благодарность американским коллегам. Вы помните, мы подписали соглашение между конгрессом США и украинским парламентом, и я убежден, что президент США Дональд Трамп подпишет оборонный бюджет, и это будет важным шагом в нашем сотрудничестве", - сказал Парубий, открывая заседание Рады в пятницу.

.@AndriyParubiy подякував за підтримку і безпекову допомогу 🇺🇦України з боку 🇺🇸США⏯️ pic.twitter.com/gaBRCFwD4s — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 17 ноября 2017 г.

В начале 2017 года американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Украине требуются противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin): "Им нужны "Джавелин", им нужно снаряжение. Им нужны разведданные. Им нужно огромное множество вещей", — заявил сенатор.