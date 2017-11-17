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    Венгры за рубежом имеют право на автономию — вице-премьер Венгрии

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    Жолт Шемьен заявил, что вскоре гражданство получит миллионный венгр, который живет за пределами страны. Венгерское правительство отстаивает право закарпатских венгров на двойное гражданство.
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Этнические венгры, проживающие за границей, имеют право на автономию и гражданство Венгрии, заявил вице-премьер страны Жолт Шемьен.

    Он уверен, что венгры Закарпатья нуждаются в венгерском гражданстве, чтобы свободно передвигаться по миру.

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    "Венгерское гражданство для закарпатцев — это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру. Правительство стремится к этому, чтобы после сотни лет репрессий от "Трианона" люди почувствовали преимущества быть гражданином Венгрии", — цитируется речь Шемьена на сайте венгерской партии "Фидес".

    По его словам, венгерское  правительство в ответственности за всех заграничных венгров, особенно за проживающих в Закарпатье: "Это касается материальной помощи врачам, учителям, обеспечения бесплатного питания для детей младшего возраста, доставки вакцин".

    Вице-премьер привел статистику, согласно которой вскоре присягу примет миллионный гражданин Венгрии за рубежом. По упрощенной процедуре в странах Карпатского бассейна венгерское гражданство получили 870 тысяч человек.

    Ранее Министерство иностранных дел Венгрии потребовало от украинских властей наказать тех, кто сорвал венгерский флаг с горсовета в Берегово Закарпатской области.

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