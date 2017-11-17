Венгры за рубежом имеют право на автономию — вице-премьер Венгрии

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Этнические венгры, проживающие за границей, имеют право на автономию и гражданство Венгрии, заявил вице-премьер страны Жолт Шемьен.

Он уверен, что венгры Закарпатья нуждаются в венгерском гражданстве, чтобы свободно передвигаться по миру.

"Венгерское гражданство для закарпатцев — это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру. Правительство стремится к этому, чтобы после сотни лет репрессий от "Трианона" люди почувствовали преимущества быть гражданином Венгрии", — цитируется речь Шемьена на сайте венгерской партии "Фидес".

По его словам, венгерское правительство в ответственности за всех заграничных венгров, особенно за проживающих в Закарпатье: "Это касается материальной помощи врачам, учителям, обеспечения бесплатного питания для детей младшего возраста, доставки вакцин".

Вице-премьер привел статистику, согласно которой вскоре присягу примет миллионный гражданин Венгрии за рубежом. По упрощенной процедуре в странах Карпатского бассейна венгерское гражданство получили 870 тысяч человек.

Ранее Министерство иностранных дел Венгрии потребовало от украинских властей наказать тех, кто сорвал венгерский флаг с горсовета в Берегово Закарпатской области.