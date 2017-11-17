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    В Лукьяновском СИЗО экс-боец "Торнадо" жестоко избил следователя

    Тема:

    Дело "Торнадо": судный день (202)

    (обновлено: )63415
    По словам бывшего председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергея Старенького, инцидент произошел, когда следователь объявлял о подозрении другому заключенному.
    Шеврон Торнадо
    УНИАН

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Один из бойцов расформированной спецроты "Торнадо" избил следователя в Лукьяновском СИЗО в Киеве, его госпитализировали, сообщил экс-председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

    По его словам, инцидент произошел, когда следователь объявлял о подозрении другому заключенному. 

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    "Ворвался второй и жестоко избил. Безнаказанность и бесконтрольность — вот причины", — написал он в комментариях к своему посту в Facebook.

    Старенький также добавил, что следователь из Шевченковского райотдела.

    Сергей Старенький/Facebook, 17 ноября 2017

    В апреле умер заключенный, избитый экс-бойцом расформированной специальной роты милиции "Торнадо" Ильей Холодом в Лукьяновском СИЗО.

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