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    Убийство патрульных в Днепре. Экс-"торнадовца" будут судить присяжные

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    Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре (434)

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    Суд также частично удовлетворил ходатайство представителей СМИ, разрешив видеосъемку судебного процесса, кроме опроса свидетелей. Следующее заседание пройдет 17 февраля.
    Суд над обвиняемым в убийстве патрульных Александром Пугачевым в Днепре
    most-dnepr.info

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Александра Пугачева, обвиняемого в убийстве патрульных в Днепре, будет судить суд присяжных — в судебном процессе будут участвовать трое присяжных, еще две кандидатуры утверждены как запасные, сообщает Радио Свобода.

    На заседании в четверг Центральный районный суд Днепра также частично удовлетворил ходатайство представителей СМИ, разрешив видеосъемку судебного процесса, кроме опроса свидетелей.

    most-dnepr.info
    Суд над обвиняемым в убийстве патрульных Александром Пугачевым в Днепре

    Следующее заседание назначено на 17 февраля. 

    most-dnepr.info
    Суд над обвиняемым в убийстве патрульных Александром Пугачевым в Днепре. На фото - убитая Ольга Макаренко

    Напомним, в сентябре 2016 года два патрульных полицейских остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал сопротивляться и произвел несколько выстрелов. 27-летний Артем Кутушев погиб на месте, его напарница — 36-летняя Ольга Макаренко — была госпитализирована и позже скончалась. Экспертиза подтвердила, что патрульных в Днепре убил Пугачев.

    Пугачев ранее был членом расформированного ныне батальона "Торнадо", суд над бойцами которого проходит в Киеве. 

    Читайте также: Днепр. Пугачев и "Торнадо" как зеркало постреволюционного беззакония

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