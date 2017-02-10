Убийство патрульных в Днепре. Экс-"торнадовца" будут судить присяжные

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Александра Пугачева, обвиняемого в убийстве патрульных в Днепре, будет судить суд присяжных — в судебном процессе будут участвовать трое присяжных, еще две кандидатуры утверждены как запасные, сообщает Радио Свобода.

На заседании в четверг Центральный районный суд Днепра также частично удовлетворил ходатайство представителей СМИ, разрешив видеосъемку судебного процесса, кроме опроса свидетелей.

most-dnepr.info Суд над обвиняемым в убийстве патрульных Александром Пугачевым в Днепре

Следующее заседание назначено на 17 февраля.

most-dnepr.info Суд над обвиняемым в убийстве патрульных Александром Пугачевым в Днепре. На фото - убитая Ольга Макаренко

Напомним, в сентябре 2016 года два патрульных полицейских остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал сопротивляться и произвел несколько выстрелов. 27-летний Артем Кутушев погиб на месте, его напарница — 36-летняя Ольга Макаренко — была госпитализирована и позже скончалась. Экспертиза подтвердила, что патрульных в Днепре убил Пугачев.

Пугачев ранее был членом расформированного ныне батальона "Торнадо", суд над бойцами которого проходит в Киеве.

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