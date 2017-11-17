Умер "босс боссов"! В Италии скончался экс-глава "Коза Ностра"

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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В итальянской Парме на 88-ом году жизни скончался бывший главарь "Коза ностры" Тото Риина, сообщает телеканал RaiNews.

По словам источников в правоохранительных органах, в последние дни бывший "крестный отец" сицилийской мафии находился в состоянии медикаментозной комы после проведения двух серьезных хирургических операций.

Риина отбывал в тюрьме несколько пожизненных сроков. По состоянию на 2011 год содержался в тюрьме строгого режима и имел ограниченные возможности контактов с внешним миром. В 2004 году перенес два сердечных приступа.

Тото Риина, получивший прозвище "Зверь" за свою жестокость, вошел в историю как один из самых кровавых боссов мафии. В результате организованных им терактов по всей Италии погибли более 100 человек, включая известных следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также политика Сальво Лиму.

В июне сообщалось, что сицилийская мафия уезжает из Италии из-за экономического кризиса.