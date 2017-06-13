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    Киевляне vs застройки: депутат о незаконной заправке и "помаранчевой" мафии

    Тема:

    Скандальные застройки в Киеве. Андреевский спуск (135)

    (обновлено: )57
    Депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии горсовета по экологической политике Алексей Новиков заявил, что суд наложил арест на имущество активистов, которые продолжают бороться с незаконной заправкой на Ревуцкого в Киеве.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Если раньше жители близлежащих домов считали, что самый большой негатив — это появление этой заправки (на улице Ревуцкого в Киеве — Ред.), то на сегодняшний день застройщик, как вы говорите, "помаранчевая" мафия, они решили двигаться дальше. Они решили создать такие проблемы, при которых забудется, что заправка нарушает их нормы. Что именно? На ряд активистов, которые создали инициативную группу, которые решили разобраться, которые решили бороться за свои права, за права всех киевлян и украинцев (…) — на их имущество суд наложил арест", — заявил Алексей Новиков в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Ранее предприниматели и жители Дарницкого района в Киеве собрались на акцию на улице Ревуцкого, 40 против против застройки озера. Протестующие также требовали прекратить попытки "зачистки" рынка в интересах застройщика.

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