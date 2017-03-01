Застройка озера в Киеве: протестующие готовы к радикальным действиям

В Киеве предприниматели и жители Дарницкого района собрались на акцию на улице Ревуцкого, 40 против против застройки озера. Участники акции заявили, что готовы к радикальным действиям.

"Протестующие требуют прекратить незаконную застройку берегов озера и прекратить попытки "зачистки" рынка в интересах застройщика", — сообщает Информатор.

В ходе акции протеста активисты намерены назвать фамилии должностных лиц КГГА, которые, по их мнению, "вопреки требованиям законодательства, выдали разрешительные документы на строительство жилого комплекса на недопустимо близком расстоянии от озера, и крышуют незаконные действия застройщика по озера и в отношении предпринимателей, которые работают рядом".

Напомним, жители Оболонского района Киева в начале сентября выступили с протестом против строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". Они требуют запрета строительства, поскольку считают его опасным для жизни. В метрополитене, в свою очередь, уверяют, что работы ведутся без нарушений, и застройщик получил все необходимые разрешения.

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Тем временем на платформе станции появились внушительные трещины, которые связывают со строительными работами.