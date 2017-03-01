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    Застройка озера в Киеве: протестующие готовы к радикальным действиям

    Тема:

    Скандальные застройки в Киеве. Андреевский спуск (133)

    (обновлено: )4610
    В Киеве протестуют против застройки озера
    В Киеве протестуют против застройки озера
    В Киеве протестуют против застройки озера
    Скандальная застройка
    Застройка озера в Киеве
    В Киеве протестуют против застройки озера
    В Киеве протестуют против застройки озера
    В Киеве протестуют против застройки озера
    В Киеве протестуют против застройки озера
    В Киеве протестуют против застройки озера
    informator.news
    В Киеве протестуют против застройки озера
    В Киеве протестуют против застройки озера
    informator.news
    В Киеве протестуют против застройки озера
    В Киеве протестуют против застройки озера
    informator.news
    Скандальная застройка
    Скандальная застройка
    informator.news
    Застройка озера в Киеве
    Застройка озера в Киеве
    informator.news
    В Киеве протестуют против застройки озера
    В Киеве протестуют против застройки озера
    informator.news
    В Киеве протестуют против застройки озера
    В Киеве протестуют против застройки озера
    informator.news
    В Киеве протестуют против застройки озера
    В Киеве протестуют против застройки озера
    informator.news

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    В Киеве протестуют против застройки озера

    В Киеве предприниматели и жители Дарницкого района собрались на акцию на улице Ревуцкого, 40 против против застройки озера. Участники акции заявили, что готовы к радикальным действиям.

    "Протестующие требуют прекратить незаконную застройку берегов озера и прекратить попытки "зачистки" рынка в интересах застройщика", — сообщает Информатор.

    В ходе акции протеста активисты намерены назвать фамилии должностных лиц КГГА, которые, по их мнению, "вопреки требованиям законодательства, выдали разрешительные документы на строительство жилого комплекса на недопустимо близком расстоянии от озера, и крышуют незаконные действия застройщика по озера и в отношении предпринимателей, которые работают рядом".

    Напомним, жители Оболонского района Киева в начале сентября выступили с протестом против строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". Они требуют запрета строительства, поскольку считают его опасным для жизни. В метрополитене, в свою очередь, уверяют, что работы ведутся без нарушений, и застройщик получил все необходимые разрешения.

    Смотрите также — Строительство ТРЦ на "Героев Днепра": массовый протест киевлян

    Тем временем на платформе станции появились внушительные трещины, которые связывают со строительными работами.

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