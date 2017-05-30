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    Киев

    В Киеве единственное в микрорайоне бомбоубежище отдали под застройку

    (обновлено: )9301
    Строительные работы ведутся в доме по адресу Антоновича 4/6. По словам журналистки Алены Яхно, владелец намерен "рушить капитальные стены", по дому пошла трещина.
    Бомбоубежище в Киеве, которое отдали под застройку
    Алена Яхно/Facebook

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В бомбоубежище одного из многоквартирных домов Киева ведутся строительные работы, сообщает журналист, экс-руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Алена Яхно.

    Драка в Киевсовете из-за скандальной стройки на Героев Днепра
    Інформаційне агентство "Українські Новини"/youtube
    Драка в Киевсовете из-за скандальной стройки на "Героев Днепра"

    "Так сложилось, что в нашем в доме на Антоновича (Горького) 4/6 есть бомбоубежище. Одно на весь микрорайон. Как известно, бомбоубежища нельзя сдавать в аренду или приватизировать. Нельзя использовать не по целевому назначению. Но в нашей стране, похоже, возможно все. Совсем недавно я узнала, что у нашего бомбоубежища есть некий хозяин по имени Георгий. Сейчас там ведутся строительные работы, собираются рушить капитальные стены", — написала она на своей странице в Facebook.

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    По ее словам, по дому пошла трещина.

    В сообщении говорится, что жильцы многоэтажки, живущие на нижних этажах, звонили на "горячую линию" Киевской горгосадминистрации (КГГА).

    "Уже приходила какая-то комиссия, но работы продолжаются. Видно, ждут пока дом рухнет. И еще один немаловажный момент. Рядом с нами находится Медицинская библиотека, памятник архитектуры. Они собираются там рушить забор и делать вход с улицы", — добавила Яхно.

    Ранее предприниматели и жители Дарницкого района в Киеве собрались на акцию на улице Ревуцкого, 40 против против застройки озера. Протестующие также требовали прекратить попытки "зачистки" рынка в интересах застройщика.

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