Курортный сезон: застройка общественного пляжа в Одессе

В Одессе на пляже, который был открыт в 2015 году для свободного доступа тогда еще губернатором Михаилом Саакашвили, снова ведутся экскаваторные работы, сообщает "Думская".

По информации издания, на песке орудует экскаватор, сложены строительные материалы, но никаких разрешений на строительство в этом месте власти не выдавали.

21 июля 2015 года губернатор Одесской области Михаил Саакашвили распорядился снести забор, преграждающий доступ к пляжу. Внушительное ограждение закрывало от простого люда виллу экс-нардепа Василия Хмельницкого. Стена была снесена, но олигарх огородил свою виллу несколькими метрами выше.

Ранее сообщалось, что в Крыму открылся курортный сезон, во всех городах и районах республики прошли двухдневные массовые гуляния и концерты. Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.

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