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    Фотоленты

    Курортный сезон: застройка общественного пляжа в Одессе

    (обновлено: )11201
    Застройка пляжа в Одессе
    Застройка пляжа в Одессе
    Застройка пляжа в Одессе
    Застройка пляжа в Одессе
    Застройка пляжа в Одессе
    Застройка пляжа в Одессе
    Застройка пляжа в Одессе
    Застройка пляжа в Одессе
    Застройка пляжа в Одессе
    Застройка пляжа в Одессе
    Застройка пляжа в Одессе
    Думская.net
    Застройка пляжа в Одессе
    Думская.net
    Застройка пляжа в Одессе
    Думская.net
    Застройка пляжа в Одессе
    Думская.net
    Застройка пляжа в Одессе
    Думская.net
    Застройка пляжа в Одессе
    Думская.net
    Застройка пляжа в Одессе
    Думская.net
    Застройка пляжа в Одессе
    Думская.net
    Застройка пляжа в Одессе
    Думская.net
    Застройка пляжа в Одессе
    Думская.net

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    В Одессе на пляже, который был открыт в 2015 году для свободного доступа тогда еще губернатором Михаилом Саакашвили, снова ведутся экскаваторные работы, сообщает "Думская".

    В Германии весь пляж засыпало киндер-сюрпризами
    Канал Event-Z на Youtube
    Пляж в Германии засыпало киндер-сюрпризами

    По информации издания, на песке орудует экскаватор, сложены строительные материалы, но никаких разрешений на строительство в этом месте власти не выдавали.

    21 июля 2015 года губернатор Одесской области Михаил Саакашвили распорядился снести забор, преграждающий доступ к пляжу. Внушительное ограждение закрывало от простого люда виллу экс-нардепа Василия Хмельницкого. Стена была снесена, но олигарх огородил свою виллу несколькими метрами выше.

    Ранее сообщалось, что в Крыму открылся курортный сезон, во всех городах и районах республики прошли двухдневные массовые гуляния и концерты. Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.

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