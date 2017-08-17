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    "Этой мафии пора положить конец". "Автомайдан" бунтует под Кабмином

    (обновлено: )63622
    Общественная организация "Автомайдан" проводит митинг под зданием Кабинета министров в Киеве. Акция проходит под лозунгом "Нет блокированию налоговых накладных и ручному регулированию бизнеса!".
    Journalist Today / YouTube

    "Экономика Украины коллапсирует, народ бедствует, Кабмин уничтожает последних предпринимателей в стране. Насиров (отстраненный глава ГФС Роман Насиров — Ред.) доигрался, очередь Гройсмана (премьер-министр Владимир Гройсман — Ред.) ответить за разруху и остановку предприятий. (…) Этой мафии пора положить конец", — говорится в сообщении на странице "Автомайдана" в Facebook.

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    Акция проходит под лозунгом "Нет блокированию налоговых накладных и ручному регулированию бизнеса!".

    В протесте принимают участие несколько десятков человек. Правоохранители следят за порядком.

    Facebook "Автомайдан"
    Акция протеста, организованная "Автомайданом"

    В четверг акция предпринимателей проходит в Мелитополе. Они выступают против блокировки накладных, не отвечающих критериям рисковости.

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