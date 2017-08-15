ФСБ показала видео задержания сотрудника СБУ

ФСБ РФ

Ранее стало известно, что задержанный, по утверждению ФСБ, планировал повредить ЛЭП и обесточить город Судак, вызвать горный обвал на автодорогу в Новый Свет и поджечь лес.

На видео видно, как силовики изымают у задержанного две тротиловые шашки, гранату, телефон, пилу и фотоаппарат, а также демонстрируют паспорт гражданина Украины и миграционную карту, где зафиксирован его въезд в РФ, 9 августа 2017 года. Кроме того, на предоставленных кадрах задержанный признается, что ему было поручено повредить линии электропередачи.

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