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15.08.201712:02
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    ФСБ показала видео задержания сотрудника СБУ

    (обновлено: )32150
    Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержания агента СБУ Геннадия Лимешко, готовившего, по данным службы, в Крыму серию диверсий.
    ФСБ РФ

    Ранее стало известно, что задержанный, по утверждению ФСБ, планировал повредить ЛЭП и обесточить город Судак, вызвать горный обвал на автодорогу в Новый Свет и поджечь лес.

    На видео видно, как силовики изымают у задержанного две тротиловые шашки, гранату, телефон, пилу и фотоаппарат, а также демонстрируют паспорт гражданина Украины и миграционную карту, где зафиксирован его въезд в РФ, 9 августа 2017 года. Кроме того, на предоставленных кадрах задержанный признается, что ему было поручено повредить линии электропередачи.

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