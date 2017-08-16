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    Нардеп Мельничук vs ветераны АТО. Видео конфликта, закончившегося стрельбой

    (обновлено: )12910
    Конфликт произошел на Трещине в Киеве вокруг одного из детских садиков на улице Сабурова. Агрессивно настроенные активисты разбили в автомобиле нардепа Сергея Мельничука стекла, а также прокололи несколько колес.
    Конфликт с участием нардепа Сергея Мельничука
    @rishuchi

    В сети появилось видео со стрельбой охранника внефракционного народного депутата Сергея Мельничука, которая произошла во вторник, 15 августа, в Киеве на Троещине во время конфликта вокруг одного из детских садов на улице Сабурова.

    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Евгений Шевченко в facebook
    Разборки из-за детсада в Киеве. На месте стрельбы с участием нардепа

    Видео опубликовано на странице сообщества "Рішучі громадяни" в Facebook (с 46-ой минуты). Внимание! На видео присутствуют ненормативная лексика и сцены насилия.

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    Как видно, народного депутата преследовали представители одной из киевской организаций ветеранов АТО. После того, как автомобиль парламентария остановился, к нему подбежали агрессивно настроенные активисты, окружили его и стали бить стекла и прокалывать колеса.

    После этого раздались выстрелы. К месту инцидента немедленно прибыли полицейские.

    Ранее сообщалось, что данным инцидентом займется военная прокуратура

    Отметим также, что на видео также присутствует внефракционный нардеп Надежда Савченко. 

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