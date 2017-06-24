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    Фотоленты

    "Автомайдан" нагрянул к Филатову: протесты под окнами мэра

    (обновлено: )17
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Информатор
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Информатор
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Информатор
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Информатор
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Информатор
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре
    Информатор

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    В субботу, 24 июня, в Днепре прошла акция протеста против назначения экс-командира днепропетровского "Беркута" Андрея Ткаченко начальником коммунального предприятия "Муниципальная полиция". Об этом Информатор сообщает с места события.

    Читайте также: Днепр: Филатов объявил войну ветеранским организациям

    Активисты из Днепра и члены всеукраинского объединения "Автомайдан" собрались на площади героев Майдана и двинулись автоколонной в сторону Сичеславской Набережной.

    Противники акции всячески препятствовали проведению акции, блокировали проезд, чтобы не дать майдановцам начать автопробег. После словесной перепалки и привлечения полиции колонна все же начала движение.

    Финишной точкой маршрута протестующих стала Сичеславская Набережная. Активисты пытались проехать машинами к дому Бориса Филатова. Около шлагбаума их уже ожидала полиция и парни в спортивной одежде. После получасовой полемики с полицией, машинам активистов так и не разрешили заехать во двор элитной многоэтажки. Поэтому майдановцы пошли туда пешком. Активисты вели себя агрессивно, провоцировали конфликты, грубили полиции и громко включали музыку с нецензурной бранью.

    Около часа майдановцы под окнами мэра вызывали его на диалог, скандируя "Боря, выходи". Однако Филатов к ним так и не вышел.

    Перед окнами квартиры активисты попытались сжечь чучело Филатова, облив его горючей смесью. Но им помешали полицейские. Между ними завязалась драка и словесная перепалка. В итоге, сжечь манекен так и не удалось. "Городского голову" разобрали по частям и выбросили в мусорный бак. После этого автомайдановцы разошлись.

    Андрей Ткаченко, который является бывшим командиром "Беркута", официально вступил в новую должность. Новое назначение городского головы Днепра Бориса Филатова вызвало неоднозначную реакцию многих горожан, поскольку во время событий на Майдане Ткаченко командовал "Беркутом" в Днепре. Позже стало известно, что в Днепре часть состава полиции уволилась из-за назначения экс-"беркутовца" Ткаченко.

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